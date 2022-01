Panamá comienza inmunización en niños contra COVID-19

Panamá comenzó el viernes a inmunizar contra el coronavirus a los niños de entre cinco y once años con enfermedades crónicas en el arranque de la campaña de vacunación infantil y que tiene lugar en momentos en que el país registra un nuevo brote que ha disparado las infecciones.

Los hospitales pediátricos públicos comenzaron la inmunización a la población que incluye a los niños con patologías crónicas, oncológicas, VIH, obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular, anemia falciforme, entre otras y que representa unos 25.000 infantes en Panamá. La campaña continuará luego con la población infantil en general, que en este rango de edad totalizan unos 522.000 niños.

La Sociedad Panameña de Pediatría recomendó la inmunización con la vacuna de Pfizer.

La campaña tiene lugar en momentos en que el país enfrenta un brote de nuevos contagios y que de acuerdo con especialistas se trata del inicio de una cuarta ola de la infección. Pese al aumento acelerado de las infecciones, los decesos hasta el momento se han mantenido bajos, al igual que el ingreso a las salas de cuidados intensivos. Los especialistas dicen que ello se debe principalmente a una alta cobertura de vacunación. Panamá, con 4.5 millones de habitantes, ha inmunizado al menos con dos dosis al cerca del 80% de su población.

Jassier Clarke, un niño de ocho años fue uno de los primeros vacunados en el hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social en el centro de la capital, dijo a periodista que me sentía un poco nervioso como asustado, pero después me di cuenta que no duele". Mencionó que quería vacunarse para poder ir a las clases presenciales y ver a sus compañeros de la escuela.

El inicio de la vacunación infantil en Panamá también ocurre en momentos en que la nación centroamericana se prepara para un retorno escolar presencial en marzo luego de dos años de ausencia.

Panamá reporta a la fecha 512.402 casos acumulados confirmados, de los cuales 4.623 fueron nuevos casos reportados en víspera. Además registra 7.449 defunciones a causa de la pandemia.