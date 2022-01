Muere el director Peter Bogdanovich de Paper Moon

Peter Bogdanovich, el cinéfilo y director de clásicos en blanco y negro de la década 1970 como The Last Picture Show (La última película) y Paper Moon (Luna de papel) ha muerto. Tenía 82 años.

Bogdanovich falleció la madrugada del jueves en su casa en Los Angeles, dijo su hija, Antonia Bogdanovich. Señaló que falleció de causas naturales.

Considerado parte de una generación de jóvenes directores del Nuevo Hollywood Bogdanovich fue reconocido como autor desde el comienzo de su carrera con la espeluznante Targets (El héroe anda suelto) sobre un francotirador asesino y The Last Picture Show, de 1971, su evocador retrato de un pequeño pueblo en decadencia que le valió ocho nominaciones al Oscar y lo catapultó a la fama. Luego de The Last Picture Show estrenó la comedia What™s Up, Doc? (¿Qué me pasa, doctor?) protagonizada por Barbra Streisand y Ryan O™Neal, y la película sobre un viaje en carretera de la época de la Gran Depresión Paper Moon, que le valió a Tatum O™Neal un Oscar a los 10 años.