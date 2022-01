Panamá busca a 2 estadounidenses tras caer avioneta al mar

Las autoridades continuaban el martes buscando a dos estadounidenses que se encuentran desaparecidos luego de que la avioneta en que viajaban junto a otras tres personas cayera sobre el Pacífico panameño y se hundiera rápidamente la víspera.

La búsqueda de los desaparecidos se realiza por aire, mar y tierra cubriendo la localidad de Punta Chame, un área costera de la provincia de Panamá Oeste, contigua a la capital. Los equipos de rescate de la Defensa Civil, del Servicio Nacional Aeronaval y de la Autoridad de Aeronáutica Civil rastreaban la trayectoria que había tomado la aeronave y las corrientes marinas del lugar en un esfuerzo por dar con los desaparecidos.

La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) dijo en un comunicado que los desaparecidos son una persona de 57 y otra de 70 años, ambos estadounidenses. Dos de los tres rescatados el lunes son también estadounidenses y el piloto es de nacionalidad canadiense, detalló a la AP una persona de la AAC que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Panamá, confirmó en una declaración enviada a la prensa que cuatro ciudadanos estadounidenses estaban a bordo del avión que cayó al mar en Chame el 3 de enero. Dos de ellos fueron encontrados y han recibido asistencia consular.

Asimismo, agradeció a las autoridades panameñas que participan en las operaciones de búsqueda y rescate para encontrar a las dos personas que aún están desaparecidas. No tenemos mayores detalles que proporcionar en estos momentos por motivos de privacidad, dijo la sede diplomática.

El director de la AAC, Gustavo Pérez Morales, en una entrevista a la televisora local Telemetro, dijo que durante el vuelo la aeronave tuvo en todo momento cobertura de radar y de frecuencia y gracias a ello saben que el piloto declaró que presentaba problemas con la máquina y que tenía que amerizar.

Asimismo, dijo que en una entrevista con el piloto, éste declaró que la nave se hundió tan rápidamente que no tuvieron tiempo de tomar la balsa, ni salvavidas. No sé porqué en su momento no se pusieron los salvavidas... Ésa es una norma que deben cumplir todas las aeronaves que sobrevuelan ... sobre el mar, deben de tener su salvavidas y una balsa para cualquier tipo de situación", señaló.

De acuerdo con información de la AAC, la aeronave accidentada es una avioneta privada modelo Cherokee 6, con matrícula estadounidense y tenía un plan de vuelo de la Isla Contadora a la localidad de Chame (un recorrido de 50 millas aproximadamente) al momento del accidente.