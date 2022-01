Red de narcotráfico tras minería ilegal en Ecuador

El narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas están vinculadas con una red de minería ilegal en la ciudad de Zaruma, al sureste de Ecuador, aseguró el lunes el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Se trata de grupos conocidos de minería ilegal que actúan en una zona de explotación en donde hay narcotráfico, hay tráfico de armas y hay trata de blancas, dijo el titular del ministerio Juan Carlos Bermeo, en una entrevista con el medio digital visionariasec.

Durante inspecciones realizadas a las galerías formadas en el subsuelo de la cuidad minera, que presenta hundimientos en la zona urbana debido a las excavaciones ilegales, se encontraron enormes cantidades de dinamita, mechas, armas de grueso calibre y sistemas de comunicación como redes inalámbricas de internet que forman parte de una infraestructura impresionante, añadió.

Bermeo enfatizó que se combatirá a estos grupos. Haremos operativos, batidas... para impedir el desarrollo de la minería ilegal sin rostro que no tiene estándares ni compromisos con el gobierno, mucho menos con las comunidades cercanas.

El ministro reivindicó la importancia de la actividad minera legal a la que calificó como el futuro del país, por lo cual se trabaja en un reglamento para su desarrollo en el marco de una transición ecológica, dijo.

En ese contexto, informó sobre una reciente concesión realizada a dos compañías mineras con una inversión de 470 millones de dólares, lo que ratifica las señales de confianza que el gobierno brinda a la inversión extranjera, indicó.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, que representa a las empresas mineras de mediana y gran escala, explicó en un diálogo previo con The Associated Press que todas las actividades de obtención de minerales que no estén basadas en una concesión del Estado y que, por ende, no se sujeten a las normas, son consideradas minería ilegal. Agregó que en la actualidad menos el 8% del territorio ecuatoriano está concesionado.

Silva recordó que por mandato constitucional está prohibida la actividad minera en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles.

Actualmente, dos empresas, una canadiense y una china, operan los yacimientos a gran escala en la provincia amazónica Zamora Chinchipe.

Según Silva, el 50% de las inversiones extranjeras en el país provienen de la minería.

Zaruma es una ciudad patrimonial de Ecuador, ubicada 510 kilómetros al sureste de la capital, cuyo suelo rico en recursos minerales, especialmente oro, ha atraído a grupos ilegales que por décadas han realizado tareas de extracción debilitando sus cimientos.

A mediados de diciembre un hundimiento en el casco colonial provocó el derrumbe de dos viviendas que desaparecieron en un gigantesco socavón, por lo cual unas 300 personas fueron evacuadas. Otras viviendas aledañas también fueron demolidas. Una serie de medidas técnicas -como la elevación de infraestructuras metálicas- se aplican para evitar un colapso en la ciudad, que fue declarada en emergencia por parte del gobierno. Otros dos hundimientos de consideración se produjeron en 2016 y 2017.