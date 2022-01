Regresan a clases en partes de Europa entre medidas COVID

Las clases se reanudaron el lunes en partes de Europa, mientras que el gobierno británico se comprometió a enviar unidades de ventilación y suficientes kits de prueba de COVID-19 a las escuelas ante las elevadas tasas de infección en el Reino Unido.

Cuando abran las escuelas británicas en unos días, los estudiantes de secundaria en Inglaterra deberán usar mascarillas y también podrían enfrentar escasez de personal.

No me gusta la idea de tener que usar cubrebocas en el salón de clases más que a cualquier otra persona, pero no las mantendremos en un día más de lo necesario, aseguró el primer ministro Boris Johnson.

El secretario británico de Educación, Nadhim Zahawi, dijo a Sky News: La prioridad es mantener las escuelas abiertas. Señaló que las pruebas, la ventilación y otras medidas que se están implementando marcarán una gran diferencia para las escuelas este año.

La variante ómicron del coronavirus ha provocado que el número de casos nuevos diarios de Gran Bretaña se disparen durante la Navidad y el Año Nuevo, con 137.583 infecciones y 73 muertes reportadas en Inglaterra y Gales solo el domingo.

En Alemania, los niños regresaron a clases el lunes en varias partes del país. En Berlín, uno de los estados donde las escuelas reabrieron, la ministra de educación local, Astrid-Sabine Busse, dijo que esta semana se realizarán pruebas diarias para los niños, pero informó a RBB Inforadio que los planes actuales requieren que se reduzca a tres pruebas por semana después de eso.

Más de 12 millones de alumnos franceses tendrán nuevas reglas destinadas a frenar la propagación del virus en las escuelas. Los niños a partir de los 6 años deben usar mascarilla en las aulas desde noviembre.

En Francia, si un alumno da positivo al COVID-19, todos los demás niños de la misma clase deben dar negativo tres veces en los próximos cuatro días para permanecer en la escuela. La primera prueba de antígeno o PCR debe ser realizada por un profesional de la salud, seguida de pruebas caseras cada dos días, que las farmacias deben proporcionar de forma gratuita.

La medida se produce en medio de cifras récord de infección impulsadas por la variante ómicron, lo que provocó una demanda masiva de pruebas caseras en todo el país.

Las escuelas italianas reabrirán hasta la próxima semana, pero los líderes locales ya están considerando posibles retrasos dado el aumento de contagios en Italia.

___

Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín, Sylvie Corbet en París y Nicole Winfield en Roma contribuyeron a este despacho.