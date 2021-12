Los CDC recomiendan menos días de aislamiento por COVID-19

amenaza la capacidad operativa de hospitales, aerolíneas y otros negocios, señalan los expertos.

Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo que el país está a punto de ver muchos casos de la ómicron.

No todos esos casos van a ser graves. De hecho, muchos van a ser asintomáticos, le dijo a The Associated Press el lunes. Queremos asegurarnos de que exista un mecanismo por el cual podamos mantener a la sociedad funcionando de forma segura al tiempo que seguimos las recomendaciones científicas".

La semana pasada, la agencia relajó las reglas que previamente estipulaban que los trabajadores de salud no acudieran a trabajar durante 10 días si daban positivo en una prueba diagnóstica. Las nuevas recomendaciones dicen que los trabajadores pueden volver a su sitio laboral después de siete días si ya dan negativo en una prueba diagnóstica y no tienen síntomas. Y la agencia señaló que el tiempo de aislamiento podría ser recortado a cinco días, o incluso menos, si hay fuerte escasez de personal.