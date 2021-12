Identifican 14 nuevas especies de musarañas en Indonesia

Investigadores estadounidenses han identificado 14 nuevas especies de musarañas en una isla de Indonesia donde antes solo se conocían siete de ese género.

Había tantas y algunas se parecen tanto que después de un tiempo el biólogo de la Universidad Estatal de Luisiana, Jake Esselstyn, y sus colegas comenzaron a buscar palabras en latín que significaran ordinario.

De lo contrario, no sé cómo las llamaríamos, dijo Esselstyn, quien también nombró a la séptima especie conocida de mamíferos comedores de insectos de nariz puntiaguda en la isla de Sulawesi.

Es por eso que a las musarañas cuyos nombres de especies significan cosas como cola peluda y larga se les ha unido Crocidura mediocris, C. normalis, C. ordinaria y C. solita

El documento de 101 páginas será muy valioso para todos los estudiantes actuales y futuros de la biodiversidad de mamíferos, dijo Nathan S. Upham, profesor asistente de investigación en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona y creador principal la base de datos online sobre diversidad de mamíferos Mammal Diversity Database.

Upham no participó en el estudio, que se publicó el 15 de diciembre en el Boletín del Museo Americano de Historia Natural y también involucró a investigadores del Instituto de Ciencias de Indonesia, los Museos Victoria en Australia y la Universidad de California.

Han pasado 90 años desde que se identificaron muchas especies nuevas en un solo artículo, dijo Esselstyn. Un artículo de 1931 de George Henry Hamilton Tate identificó 26 posibles nuevas especies de marsupiales sudamericanos, pero luego se descubrió que 12 no eran especies separadas para un total de 14 nuevas.