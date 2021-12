Hermanos intercambian el mismo caramelo navideño por años

Dos hermanos en Nueva Hampshire han refinado sus habilidades navideñas de re-regalar, pasándose entre sí la misma caja de caramelos por más de 30 años.

Comenzó en 1987, cuando Ryan Wasson le dio a su hermano Eric una caja Santa™s Candy Book con 10 rollos de caramelos como broma de Navidad, a sabiendas de que a Eric no le gustaría.

No me los comí, le dijo Eric Wassin a WMUR-TV. Y al año siguiente pensé, ˜Hey, creo que voy a regalárselo de regreso. Él no se va a acordar™.

Pero Ryan lo reconoció de inmediato. Desde entonces, se lo han estado regalando alternativamente, y manteniendo un registro del los intercambios que sin dudas han sido imaginativos. Ryan Wassin le dijo a la televisora que el caramelo ha sido congelado en un bloque de hielo y colocado en gelatina. Una vez lo cosí en un osito de peluche, dijo.

La tradición ha involucrado además a familiares, compañeros de trabajo e incluso el departamento del sheriff. El año pasado, el caramelo le fue presentado a Ryan Wasson en una bandeja de plata en un restaurante.

Este año, Ryan Wasson acudió a un grupo en redes sociales para solicitar ideas. Entre las sugerencias estuvieron que fuese enviado por un servicio de entrega de pizzas o por cantantes de villancicos, oculto en un libro o dentro de un pastel o un juego de busca de tesoro con pistas.

Si nos preguntas quién lo ha hecho mejor, nos dos vamos a decir ˜yo™, ¿no es cierto?, dijo Ryan Wasson. No vamos a ceder.