Reza Salazar, de payaso por supervivencia a Broadway

quedó tan impresionada con su capacidad interpretativa que le dio el personaje del rey, cambiándolo para que fuera mudo y Salazar pudiera interpretarlo con lenguaje de señas.

Al final todo el público aplaudía. ¡Fue una explosión! El periódico local vino a escribir sobre este muchacho que no habla inglés y es el rey de la obra", cuenta entre risas.

Cuando llegó la hora de considerar ir a la universidad, Salazar, quien entonces no tenía documentos para vivir legalmente en Estados Unidos, dijo que su situación no le permitiría solicitar una beca. Siguiendo el consejo de la directora de teatro, a los 18 años se mudó a Nueva York para estudiar actuación en el HB Studio.

Aquí tocó música en el Subway y trabajó haciendo arreglos florales y otros oficios hasta que a los 20 años, ya con sus documentos en regla, consiguió un papel en un episodio de Law & Order.

'La ley y el orden' fue una cosa fuera de este mundo. Me acuerdo que fui a audicionar y me dijeron: 'Muy bien, queremos que regreses esta tarde, ¿pero podés tener más acento? Llamé a mi madre por teléfono y la hice hablar inglés por como una hora antes de regresar.

Hoy los créditos de Salazar incluyen Sweat en Broadway, también de Nottage, así como Richard II, Mobile Unit™s The Tempest, Oedipus El Rey y My Mañana Comes en el circuito off-Broadway. Ha aparecido en series de TV como The Accident Wolf, Daredevil y The Blacklist y en las películas The Imperialists Are Still Alive, See Girl Run y The Inquisition of Camilo Sanz.

En Clyde's planea estar hasta el cierre de la obra el 16 de enero, a menos que la pandemia obligue a bajar el telón más temprano. La producción no ha cancelado aún ninguna función y ha podido mantener su calendario, que puede verse en https://2st.com/shows/clydes#calendar.

