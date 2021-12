Chris Noth sale de "The Equalizer" tras acusaciones de abuso

esa es una línea que no crucé, dijo Noth en una declaración a la revista.

Una de las mujeres que acusó a Noth de agredirla dijo que la reaparición del actor como Mr. Big en la secuela de Sex and the City, And Just Like That ..., la impulsó a hablar.

La muerte del personaje de Noth en el primer episodio generó gran atención.

Las estrellas de la serie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado conjunto el lunes en redes sociales diciendo que estaban tristes por las acusaciones contra Noth, pero que respaldaban a sus acusadoras.

Apoyamos a las mujeres que se han pronunciado y han compartido sus dolorosas experiencias, dice la declaración firmada por las tres actrices. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello.