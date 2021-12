Manchin dice que no votará por propuesta de gasto social

El senador demócrata Joe Manchin declaró el domingo que no puede respaldar el proyecto social y ambiental de 2 billones de dólares de su partido, asestando un golpe posiblemente letal a la principal iniciativa interna del presidente Joe Biden de cara a un año electoral y en un momento en que el estrecho control demócrata en el Congreso ya está en riesgo.

En declaraciones al programa Fox News Sunday, Manchin dijo que, luego de cinco meses y medio de negociaciones entre los demócratas en las que él fue el principal obstáculo de su partido para la aprobación, no puedo votar para seguir adelante con este proyecto de ley. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible".

Las palabras del senador por Virginia Occidental parecieron abrir la puerta para continuar con las negociaciones con Biden y los líderes demócratas en el Congreso para reformar la iniciativa. Pero también dijo que la medida moriría a menos que se cumplan sus exigencias de que el paquete sea menos costoso y extenso, algo que sería difícil de aceptar para muchos demócratas en un Congreso dividido por un margen de diferencia muy estrecho.

La iniciativa brindaría cientos de miles de millones de dólares para ayudar a millones de familias con hijos al extender un crédito fiscal por hijos más generoso, crear un sistema de preescolar gratuito e impulsar la ayuda a la atención infantil. Ofrece más de 500.000 millones de dólares en exenciones fiscales y gastos dirigidos a frenar las emisiones de carbono, que los expertos consideran la mayor inversión federal en la historia en el combate al cambio climático.

Otras disposiciones limitarían el incremento de precios de medicamentos por receta, crearían prestaciones para que personas inscritas en el sistema Medicare obtengan auxiliares de audición, e impulsaría la asistencia a los ancianos, la vivienda y la capacitación laboral. Prácticamente todo ello se pagaría con mayores impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones.

En una respuesta inusualmente áspera para un senador cuyo voto es crucial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó las declaraciones de Manchin de un cambio súbito e inexplicable en su posición y de una violación a sus compromisos hechos a Biden y a los legisladores demócratas. Destacó que Manchin, cuyo estado es uno de los más pobres del país, tendrá que explicar por qué muchas familias tendrán que lidiar con mayores costos de salud y atención infantil que la medida pretende abordar.

Psaki señaló en un comunicado que Manchin le entregó en persona una propuesta por escrito a Biden el martes pasado, la cual era del mismo tamaño y alcance que un marco de trabajo para la iniciativa que los demócratas respaldaron en octubre, y que él acordó que continuaría con las negociaciones. Ese marco de trabajo tenía un costo de 1,85 billones de dólares en 10 años. Las autoridades no habían revelado previamente su encuentro del martes.

Seguiremos presionándolo para ver si cambiará de posición una vez más, para que honre sus compromisos previos y cumpla su palabra", declaró Psaki.

Si el proyecto de ley se viene abajo ello seguramente agravará las agrias divisiones ideológicas en el Partido Demócrata entre los progresistas y los moderados.

El periodista de The Associated Press Josh Boak en Wilmington, Delaware, y la corresponsal de la AP Lisa Mascaro en Washington contribuyeron a este despacho.