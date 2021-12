Carlos Marín, del grupo Il Divo, muere a los 53 años

El barítono español de Il Divo, Carlos Marín, falleció el domingo luego de pasar varios días hospitalizado, informó el popular grupo vocal inglés. Tenía 53 años.

Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos, tuitearon el tenor suizo Urs Bí¼hler, el tenor estadounidense David Miller y el tenor francés Sébastien Izambard en la cuenta oficial del grupo.

Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz, agregaron.

La noticia llega tres días después de que el cuarteto informara en sus redes que el cantante se encontraba hospitalizado. Una semana antes, había pospuesto su actual gira de Navidad hasta diciembre de 2022 debido a la enfermedad de su compañero.

No se especificó la causa del deceso, pero según el diario El Español, Marín ingresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital Manchester Royal en Inglaterra el 8 de diciembre con su oxígeno comprometido y estuvo entubado y en coma inducido.

El álbum más reciente de la agrupación, creada en 2003 y conocida por su mezcla de ópera y música popular, es For Once in My Life: A Celebration of Motown, lanzado en julio de 2021.

Marín nació el 13 de octubre de 1968 en Alemania, debido al trabajo de su padre. La primera vez que cantó en público fue a los 6 años ” Granada de Agustín Lara ” acompañado de una orquesta. La película El gran Caruso fue su inspiración para volverse cantante y desde niño comenzó a grabar discos, según contó a The Associated Press en una entrevista en 2016.

Mis padres vieron que mi vida iba encausada a la música, señaló entonces. Tuve el apoyo de mis padres siempre.

Tras ganar concursos de canto y ópera en la adolescencia, interpretó musicales como Grease y La Bella y la Bestia.

Con Il Divo llegó a vender más de 25 millones de discos, pero también mantuvo una carrera como solista, realizando presentaciones alrededor del mundo y grabando varios álbumes de estudio y en vivo. Celine Dion, Gloria Estefan y Barbra Streisand son algunas de las luminarias con las que compartió el escenario.