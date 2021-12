Manchin dice no votará por propuesta de gasto social

El senador demócrata Joe Manchin declaró el domingo que no votará a favor del proyecto de 2 billones de dólares para afianzar las redes de bienestar social, asestando un golpe posiblemente fatal a una de las prioridades del presidente Joe Biden.

En declaraciones al programa Fox News Sunday, Manchin dijo que desde siempre tenía reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras cinco meses y medio de discusiones y negociaciones no puedo votar a favor de esta pieza de legislación.

El senador de Virginia Occidental mencionó favor factores, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como por ejemplo la persistente inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante ómicron del coronavirus.

Cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho ... si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor, expresó el legislador.

He intentado todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo, afirmó.

Le digo no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer, añadió.

La semana pasada, Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta entrado el año que viene debido a la oposición de Manchin. Pero Biden había insistido en que Manchin reiteró su apoyo a un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas.

El domingo, Manchin aclaró que esas eran palabras de Biden, no palabras suyas.

Si bien Manchin todo este año ha sido un obstáculo para la aprobación de la medida en Congreso que está dividido justamente por la mitad, su rechazo es una asombrosa expresión de repudio hacia la máxima prioridad de Biden. Para muchos, era impensable que Manchin rechazara la medida, debido al daño político que infligiría a los demócratas.

Es sumamente inusual que un miembro del partido del presidente aseste un golpe fatal su iniciativa legislativa prioritaria.

La decisión de Manchin recordó al momento en que el senador republicano John McCain votó en contra del intento de los republicanos, bajo Donald Trump, de anular la reforma del sistema de salud implementada bajo la presidencia de Barack Obama.

Biden está pasando el fin de semana en Wilmington, Delaware.

En una respuesta inusualmente áspera para un senador cuyo voto es crucial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki calificó las declaraciones de Manchin de un cambio súbito e inexplicable de posición y de una violación de sus compromisos hechos a Biden y a los legisladores demócratas.

Seguiremos tratando de convencerlo, para ver si cambiará otra vez de posición, su honrará sus compromisos previos y cumplirá su palabra", declaró Psaki.

El posible fracaso de la legislación seguramente agravará las agrias divisiones ideológicas a lo interno del Partido Demócrata, entre los moderados y los progresistas. También deja en duda si los demócratas lograrán unirse para apoyar alguna legislación sustancial antes de las elecciones legislativas del próximo noviembre. Y le da un tinte de caos a los demócratas justo cuando necesitan demostrar logros y un frente unido de cara a las elecciones legislativas.