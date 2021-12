Chilenos eligen presidente tras campaña polarizada

Los chilenos elegirán el domingo a su próximo presidente luego de una campaña polarizada entre un activista del libre mercado comparado con Donald Trump y un exlíder de protesta estudiantil millennial que promete atacar la persistente desigualdad en la economía más avanzada de América Latina.

José Antonio Kast, un legislador que tiene un historial de defender la pasada dictadura militar de Chile, terminó con ventaja en la primera ronda de votaciones el mes pasado, pero no logró obtener la mayoría de votos. Eso preparó una segunda vuelta contra Gabriel Boric, quien lo seguía con casi dos puntos porcentuales.

Quien gane estará marcando precedentes. Desde el regreso de la democracia hace tres décadas, ningún candidato que haya liderado después de la primera vuelta ha sido derrotado en la segunda. Pero ningún presidente ha sido elegido sin ganar en la capital, Santiago, que Boric se llevó cómodamente en la primera vuelta.

Las encuestas de opinión en los últimos días mostraron consistentemente una ventaja para Boric, aunque a veces dentro del margen o error, lo que significa que es probable que la contienda sea decidida por cualquier candidato que sea capaz de dinamizar su base y al mismo tiempo ganar a la mayoría de los votantes que no están en los extremos políticos.

La participación significará todo, dijo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.

Los dos candidatos no podrían ser más polos opuestos.

Kast, de 55 años, devoto católico y padre de nueve hijos, emergió de la extrema derecha después de ganar menos del 8% de los votos en 2017. Subió de manera constante en las encuestas esta vez con un discurso divisivo que enfatizaba los valores familiares conservadores y jugaba con los temores de los chilenos de que un aumento en la migración, desde Haití y Venezuela, esté impulsando la delincuencia.

Experimentado legislador, Kast tiene un historial de atacar a la comunidad LGBTQ de Chile y abogar por leyes de aborto más restrictivas. También acusa al presidente saliente Sebastián Piñera, un compañero conservador, de traicionar el legado económico del general Augusto Pinochet, exlíder militar del país. El hermano de Kast, Miguel, fue uno de los principales asesores de Pinochet.

Boric, de 35 años, se convertiría en el presidente moderno más joven de Chile. Fue uno de varios activistas electos al Congreso en 2014 después de liderar protestas por una educación de mayor calidad. De ser electo, ha dicho que sepultará el modelo económico neoliberal dejado por Pinochet y aumentará los impuestos a los súper ricos para expandir los servicios sociales, combatir la desigualdad e impulsar la protección del medio ambiente.

En los últimos días, ambos candidatos intentaron virar hacia el centro.

No soy un extremista... no me siento de extrema derecha, proclamó Kast en el tramo final incluso cuando se supo que su padre nacido en Alemania fue un miembro portador de una tarjeta del partido nazi de Adolf Hitler.

Mientras tanto, Boric, quien cuenta con el respaldo de una coalición de partidos de izquierda que incluye al Partido Comunista de Chile, incorporó a más asesores centristas a su equipo y prometió que cualquier cambio sería gradual y fiscalmente responsable.

En ambos lados, la gente vota por miedo, dijo Funk.

Quien gane probablemente tendrá un mandato escaso y será acorralado por un congreso dividido.

Además, las reglas políticas podrían cambiar pronto porque una convención recién elegida está reescribiendo la Constitución del país de la era de Pinochet. La convención, la institución electa más poderosa de la nación, podría en teoría convocar a nuevas elecciones presidenciales cuando concluya su trabajo el próximo año y si la nueva carta se ratifica en un plebiscito.

___

La periodista de The Associated Press Patricia Luna informó desde Santiago y Joshua Goodman desde Miami.