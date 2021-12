Japón: Señalan a paciente como responsable de incendio

La policía japonesa señaló el domingo a un hombre de 61 años como el principal sospechoso de un incendio que afectó una clínica psiquiátrica de la que era paciente y que dejó 24 personas muertas en un edificio de ocho niveles.

El gobierno también anunció planes para inspeccionar decenas de miles de edificios similares en el país. Las autoridades consideran que la elevada cifra de muertos que dejó el fuego el viernes en el edificio ubicado en el centro de Osaka se debió principalmente a que estaba inutilizable su única escalera de emergencia.

La policía de Osaka, que investiga el caso como un incendio intencional con homicidios, identificó al hombre como Morio Tanimoto. Es atendido y se encuentra grave después de que lo rescataran del incendio, dijo la policía. No ha sido formalmente arrestado ni acusado.

Después de verificar las imágenes de las cámaras de vigilancia y registrar la vivienda del hombre, la policía manifestó su sospecha de que Tanimoto fue el responsable de prenderle fuego a la clínica mental, dijo un funcionario del departamento de investigación policial de la prefectura a The Associated Press. Solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones a la prensa.

Kyodo News dijo que Tanimoto era un trabajador metalúrgico retirado. Su exempleador en la fábrica en la que trabajó de 2002 a 2010 lo describió como diligente y hábil. Abandonó el trabajo sin que explicara que sucedía, agregó.

Tanimo se capacitó en la fábrica de chapas de metal de su padre en Osaka después de que terminara la secundaria, pero se fue del lugar cuando su hermano se hizo cargo de la compañía, según Kyodo.