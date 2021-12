Liberan a miembros de grupo misionero de EEUU en Haití

Los miembros restantes de un grupo de misioneros de Estados Unidos que fueron secuestrados hace dos meses en Haití fueron liberados, informaron el jueves la policía haitiana y el grupo religioso.

El portavoz de la policía de Haití, Gary Desrosiers, confirmó a The Associated Press la liberación de los rehenes restantes, pero de momento no ofreció más detalles.

Damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras plegarias ”los 12 rehenes restantes están libres, escribió el grupo Ministerios de Ayuda Cristiana (CAM, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Todos nuestros 17 seres queridos ya están a salvo".

Una caravana de al menos una docena de vehículos, incluidas camionetas de la Embajada de Estados Unidos y la Policía Nacional de Haití, llevó a los misioneros al aeropuerto de Puerto Príncipe el jueves por la tarde desde las oficinas del grupo misionero en Titanyen, al norte de la capital.

Horas antes, se pudo ver a personas abrazándose y sonriendo dentro de las instalaciones de los Ministerios de Ayuda Cristiana.

La noticia de su liberación se difundió rápidamente en Berlín, Ohio, donde la CAM tiene su sede.

Es una respuesta a la oración, dijo Ruth Miller, que trabajaba en la recepción del Amish & Mennonite Heritage Center de la ciudad.

Berlín se encuentra en el condado de Holmes, el corazón amish de Ohio, y muchos amish y menonitas son voluntarios en los ministerios de la CAM y hacen donaciones.

Wes Kaufman, quien asiste a una iglesia en la que también se reúnen algunos líderes del CAM, dijo que muchas congregaciones habían escuchado la reciente petición del grupo misionero para dedicar tres días a ayunar y rezar por la situación.

Es increíble la manera en que trabaja Dios, dijo Kaufman mientras cenaba con su familia en Walnut Creek, en Der Dutchman, un restaurante de comida tradicional amish y menonita.

En Washington, la subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, elogió la labor de los agentes de seguridad y de las autoridades haitianas que ayudaron a liberar a los rehenes. Nos alegramos de que estén libres y recibiendo los cuidados que necesitan tras su terrible experiencia, dijo.

Los misioneros fueron secuestrados por la banda 400 Mawozo el 16 de octubre. En el grupo conformado por 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense se encontraban cinco niños, incluyendo un bebé de ocho meses. Su chofer haitiano también fue secuestrado, de acuerdo con una organización local de derechos humanos.

El líder de la banda 400 Mawozo había amenazado con matar a los rehenes a menos que se cumplieran sus demandas. Las autoridades habían señalado que la banda exigía un rescate de un millón de dólares por persona, aunque se desconocía si eso incluía a los niños del grupo.

De momento se desconocía el jueves si se pagó rescate o de qué manera se logró la liberación de los rehenes.

Carleton Horst, miembro de la congregación Hart, dijo que los feligreses recibieron un mensaje de texto el jueves por la mañana de alguien conectado a la situación, que decía que todos los rehenes habían sido liberados.