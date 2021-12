Chile: izquierdista Boric miró hacia la política desde niño

La primera vez que Gabriel Boric buscó la presidencia tenía apenas seis años.

Estaba en el colegio, en primer grado, y fue electo presidente de su grupo. Dos años después volvería a buscar el mismo cargo.

Desde aquellos años, la familia supo que la política marcaría a Boric, el candidato izquierdista que el domingo buscará a sus 35 años ganar la Presidencia de Chile en una segunda vuelta en la que enfrentará a José Antonio Kast, un abogado ultraderechista de 55 años y admirador de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

María Soledad Font, mamá de Boric, dijo que ella nunca escuchó a su hijo decir que quería ser presidente del país, pero sí recuerda que su madre, la abuela del candidato, les aseguró que algún día lo sería.

No es que haya sido una bruja, pero creía en la astrología, estudiaba la línea de las manos, dijo Font a The Associated Press sobre su madre y sus pronósticos de que Gabriel Boric será un día el presidente de su país.

Luis Boric Scarpa, el padre, comentó que lo que él recuerda es que su hijo mostraba sobre todo un deseo de servir a los más necesitados.

Ambiciones de ser presidente, no, dijo. Sí de participar en el servicio público, en efectuar cambios, en reformar nuestra sociedad, en dar derechos a quienes no los tienen; y eso desde chico, desde muy pequeño.

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, los padres de Boric recibieron a la AP en su residencia de Punta Arenas, 3.500 kilómetros al sur de Santiago, donde guardan varios de los recuerdos de infancia del candidato, incluida una carta donde busca el voto de sus compañeros de clase para liderar su clase a los 8 años.

En la carta a su clase, el pequeño Boric les recordó que dos años antes ya había ocupado el mismo cargo. Yo salí presidente en primero, pero en ese tiempo yo no sabía lo que era ser presidente, por eso fui un mal presidente, se lee en la hoja. Ahora estoy preparado y les prometo ser buen presidente, les prometió.

Y por favor, si quieren votar por mí piénsenlo. Si votan por mí, sólo porque soy su amigo y les da lo mismo quien salga presidente, no voten por mí, concluía su misiva.

Finalmente, sí fue electo.

Boric, lidera el pacto Apruebo Dignidad, integrado por el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista. Su rival, Kast, representa al Frente Social Cristiano, una alianza de dos colectividades conservadoras.

En Chile está prohibida la difusión de encuestas 15 días antes de las elecciones y las que se alcanzaron a realizar antes daban como favorito a Boric, aunque analistas políticos coinciden en que el resultado del domingo será muy estrecho.

Para algunos, como Oscar Barrientos, profesor de lenguaje de Boric en el bachillerato, en su juventud se vio influenciado tras leer sobre la historia contemporánea chilena y las transformaciones que el país vivía.

Se sentía, consideró Barrientos, llamado un poco a encarnar, en una versión contemporánea y nueva, esas transformaciones; así que no me extraña para nada el rumbo que siguió su carrera política.

Boric egresó de la carrera de Derecho en 2012, pero no se ha titulado. Fue dirigente universitario y luego diputado en dos ocasiones; de hecho, su último periodo como legislador concluye el 11 de marzo del próximo año, el mismo día en que el ganador de las elecciones del domingo tendrá que asumir la presidencia de Chile para el período 2022-2026, en reemplazo del mandatario centroderechista Sebastián Piñera.

Su mamá dijo que Boric estaba estudiando para titularse, pero empezó a participar en el movimiento estudiantil y ya no lo hizo. Estaba tan apasionado en la contingencia tan importante que se estaba viviendo, que no hizo lo suficiente.

Sin embargo, para su padre, Luis Boric Scarpa, de ascendencia croata, no es fundamental tener un título profesional.

Me parece que las responsabilidades que tiene son muchísimo más importantes que tener aprobado el examen de grado, dijo.

Contribuyó con esta nota la periodista de The Associated Press Eva Vergara, desde Santiago.