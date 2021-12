Francia restringirá llegadas desde Gran Bretaña por ómicron

Francia restringirá drásticamente los viajes hacia y desde Gran Bretaña debido a la rápida propagación de la variante ómicron del coronavirus, imponiendo límites a las razones para viajar y exigiendo un aislamiento de 48 horas a la llegada, informó el gobierno el jueves.

La medida interrumpió repentinamente los planes de viaje de las familias y otras personas en ambos lados del Canal de la Mancha. Los viajeros cuestionaron si las medidas tenían un impulso político y los funcionarios en Reino Unido sugirieron que no tenían sentido.

Con la variante ómicron ahora esparciéndose por todo el mundo, la lista roja de prohibiciones de viaje no serían efectivas ni proporcionales, dijo el portavoz de Boris Johnson, Max Blain. Dijo que Johnson no había hablado con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la medida y que Gran Bretaña no planea tomar una medida recíproca.

Las nuevas medidas francesas entrarán en vigor justo después de la medianoche del sábado ante la extremadamente rápida expansión de la variante ómicron en Gran Bretaña, informó el primer ministro francés, Jean Castex, en un comunicado.

El gobierno francés celebraba el viernes una reunión extraordinaria de seguridad por el virus donde abordará la creciente presión hospitalaria por el alza de las infecciones en las últimas semanas. La variante delta sigue siendo la dominante en Francia, pero la ómicron se está expandiendo tan rápido en Gran Bretaña que ha hecho sonar las alarmas al otro lado del Canal de La Mancha.

Los viajes por turismo o negocios desde Gran Bretaña estarán limitados, aunque los ciudadanos franceses podrán seguir haciéndolos, explicó el portavoz del gobierno galo, Gabriel Attal, en declaraciones a la televisora BFM.

Quienes lleguen desde Gran Bretaña tendrán que presentar una prueba negativa al virus efectuada en las 24 horas previas y deberán someterse a otra a su llegada, además de aislarse en un lugar de su elección durante al menos 48 horas a la espera del resultado, agregó.

Las restricciones se aplicarán tanto a las personas vacunadas como a las que no lo están.

Los responsables de la industria turística británica expresaron su consternación por las medidas galas, que describieron como un mazazo para el sector y reclamaron ayudas gubernamentales para sus golpeadas empresas.

Los mercados de los deportes de invierno y los viajes escolares están especialmente expuestos y el gobierno debe presentar ahora un paquete de ayudas para que no haya quiebras de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, expresó Mark Tanzer, director general de la asociación de viajes y comercio Abta.

El sector ha tenido pocas oportunidades para hacer dinero desde el inicio de la pandemia hace casi dos años y ahora se enfrenta a otra ronda de cancelaciones, añadió Tanzer.

Había centenares de vuelos programados entre Gran Bretaña y Francia en las semanas previas a la Navidad, según la firma de análisis de viajes Cirium. Eso equivale a más de 90.000 asientos.

Gran Bretaña registró el miércoles su récord de nuevos casos diarios confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia y el máximo responsable sanitario de Inglaterra advirtió que la situación podría empeorar a medida que la ómicron aviva una nueva ola de infecciones durante la Navidad.

De acuerdo con las nuevas medidas francesas, los ciudadanos de los países de la Unión Europea podrán entrar a Francia desde Gran Bretaña, además de aquellos con permisos de residencia o visas de larga estancia en el bloque, así como otros grupos incluyendo los camioneros que solamente estén de paso, los diplomáticos y los empleados de salud. Todos los demás extranjeros no tendrán permiso.

El viaje a la inversa, de Francia a Gran Bretaña, podrán realizarlo quienes no sean ciudadanos franceses o aquellos con motivos urgentes de salud o legales.

La decisión abrupta se produjo tras semanas de tensiones políticas entre las dos naciones por los derechos de pesca tras el Brexit y la gestión de la crisis migratoria a través de la peligrosa ruta marítima del Canal de la Mancha.

Kirka reportó desde Londres. El periodista de The Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó para este despacho.