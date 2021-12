Evento con docentes recogiendo plata de suelo causa críticas

que pudieran, desparramados sobre una alfombra en el hielo.

Arreciaron las críticas en redes sociales que calificaron el evento de denigrante. Loren Paul, presidenta de la Asociación de Educación de Dakota del Sur, dijo que el estado debe financiar mejor la educación.

Aunque el Dash for the Cash tuviera buenas intenciones, solo pone de manifiesto que los docentes no tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus estudiantes, dijo Paul. Como estado, no deberíamos obligar a los docentes a arrastrarse sobre un campo de hockey para conseguir el dinero que necesitan para financiar sus salones.

Sioux Falls Stampede y CU Mortgage Direct, que donaron el dinero, emitieron una disculpa el lunes, informó el diario Argus Leader.

Aunque nuestra intención era proporcionar una experiencia positiva y divertida para los maestros, comprendemos que parece denigrante y humillante para los docentes participantes y la profesión docente en su conjunto, dice la disculpa.

Añade que se darán 15.500 dólares adicionales a los docentes de Sioux Falls.