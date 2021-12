Sudán: Fuerzas de seguridad tratan de dispersar protestas

Fuerzas de seguridad de Sudán lanzaron gas lacrimógeno en la capital del país el lunes para dispersar a la más reciente protesta contra el golpe de Estado militar de octubre y el subsecuente pacto que restituyó en el poder al primer ministro Abdala Hamdok.

Miles de personas salieron a las calles de Jartum y otras ciudades sudanesas como parte de las protestas incesantes que han envuelto al país desde que las fuerzas militares tomaron el poder el 25 de octubre.

El golpe de Estado frenó una planeada transición frágil hacia un gobierno democrático más de dos años después de que un levantamiento popular causó el retiro del autócrata longevo Omar al-Bashir y su gobierno islamista en abril de 2019.

Hamdok fue reincorporado el mes pasado en medio de la presión internacional en un acuerdo que incluye la formación de un gabinete tecnócrata independiente bajo la supervisión de las fuerzas militares encabezado por él. El pacto incluye también la liberación de los funcionarios del gobierno y de políticos que estaban detenidos desde el golpe de Estado.

Sin embargo, el acuerdo del 21 de noviembre fue rechazado por el movimiento prodemocrático, que insiste en que el poder debe estar en manos de un gobierno civil que lleve a la transición. Sus protestas usan el lema No negociaciones, no concesiones, no división de poderes con el ejército.

Imágenes que circularon en las redes sociales el lunes presuntamente muestran a los manifestantes marchando en diferentes puntos de Jartum y la ciudad de Omdurman. En un video se aprecia a miles de manifestantes en el distrito Bahri de Jartum, muchos de ellos ondeando banderas de Sudán.