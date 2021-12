West Side Story no recauda lo previsto

y Sing 2 probablemente serán los principales atractivos. Los ejecutivos de la industria cinematográfica esperan que la variante ómicron del coronavirus no provoque una caída en las recaudaciones justo cuando Hollywood se acerca a su período más rentable.

A continuación presentamos los estimados de venta de boletos del viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. West Side Story, 10,5 millones de dólares.

2. Encanto, 9,4 millones.

3. Ghostbusters: Afterlife, 7,1 millones

4. House of Gucci, 4,1 millones

5. Eternals, 3,1 millones

6. Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City, 1,7 millones

7. Clifford the Big Red Dog, 1,3 millones

8. Christmas With the Chosen, 1,3 millones

9. Dune, 857.000 dólares.

10. Venom: Let There Be Carnage, 850.000 dólares.

