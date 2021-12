Muere Anne Rice autora de Entrevista con el vampiro

Anne Rice, la novelista gótica conocida por su exitosa novela Entrevista con el vampiro, murió el sábado a los 80 años.

Rice murió debido a complicaciones de un infarto cerebral, según anunció su hijo Christopher Rice en las cuentas de la autora en Facebook y Twitter.

En sus últimas horas, me senté junto a su cama de hospital admirado por sus logros y su valor, escribió Christopher Rice en un comunicado.

Anne Rice escribió la novela de 1976 Entrevista con el vampiro, adaptada más tarde en una película dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt en 1994. También se esperaba que fuera llevada a televisión en una serie de AMC y AMC+ en 2022.

Entrevista con el vampiro, donde el periodista Daniel Molloy entrevista a Louis de Pointe du Lac, fue la primera novela de Rice, pero durante las siguientes cinco décadas, escribió más de 30 libros y vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo. Trece de ellos formaron parte de las Crónicas de vampiros que comenzaron con su debut en 1976.

Nacida como Howard Allen Frances O™Brien en 1941, se crió en Nueva Orleans, donde se desarrollaron muchas de sus novelas. Su padre trabajaba para el servicio postal, pero hacía esculturas y escribía ficción al margen. Su hermana mayor, Alice Borchardt, también escribió ficción fantástica y de terror. Su madre murió cuando Rice tenía 15 años.

Criada en una familia católica irlandesa, Rice escribió sobre su fluctuante viaje espiritual, incluidas las memorias de 2008 Called Out of Darkness: A Spiritual Confession. Pero en 2010, anunció que ya no era cristiana, diciendo me niego a ser antigay. Me niego a ser antifeminista. Me niego a estar en contra de los anticonceptivos.

Se prevé que Rice será enterrada en una ceremonia privada en el mausoleo familiar en Nueva Orleans en una fecha no revelada, según el comunicado. El año que viene se celebrará un acto en homenaje a su vida.