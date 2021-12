Fuentes AP: enviado de EEUU visitó Venezuela esta semana

Un diplomático estadounidense de alto rango viajó discretamente a Venezuela esta semana y se reunió con estadounidenses encarcelados como parte de un intento de lograr su liberación. Para el gobierno del presidente Joe Biden, permanecen detenidos para ser usados como moneda de cambio por las autoridades venezolanas.

Roger Carstens, el enviado especial presidencial para asuntos de rehenes y el principal negociador de ese rubro del gobierno estadounidense, llegó a Caracas en un vuelo fletado el martes por la noche y regresó a casa el viernes en una visita que no había sido reportada, informaron varias fuentes a The Associated Press.

Este es el primer acercamiento cara a cara por parte de un funcionario estadounidense de alto rango desde que el gobierno del expresidente Donald Trump cerró su embajada en Caracas en marzo de 2019 después de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.

Pero el momento en el que ocurrió la visita probablemente cause desconcierto, al ocurrir días después de unas elecciones regionales consideradas profundamente antidemocráticas por el gobierno de Biden tras impedir la participación de numerosos candidatos de la oposición.

Temerosos de la voz y el voto de los venezolanos, el régimen sesgó groseramente el proceso para determinar el resultado de estas elecciones mucho antes de que se emita cualquier voto, dijo el Departamento de Estado después de las elecciones del 21 de noviembre.

El gobierno de Maduro, que en el pasado no ha dudado en publicitar las misiones de paz de importantes interlocutores estadounidenses, no ha dicho nada sobre la visita sorpresa. La oficina de Carstens rechazó comentar al respecto.

Pero cuatro personas con conocimiento de la visita dijeron que Carstens estaba autorizado para visitar a un grupo de estadounidenses que se encuentran en la prisión del Helicoide, un antiguo centro comercial modernista que fue convertido en una instalación que alberga a los principales opositores del gobierno.

Mientras estuvo allí, el enviado estadounidense se reunió con seis ejecutivos petroleros estadounidenses que han estado tras las rejas de forma intermitente en Venezuela durante cuatro años, así como dos ex boinas verdes que fueron arrestados en relación con una redada fallida que buscaba derrocar al presidente Nicolás Maduro y realizada desde Colombia. Las personas hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para discutir los viajes de Carstens.

Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cardenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados que irrumpieron en una sala de conferencias en Caracas. Los hombres, que son empleados de Citgo, con sede en Houston, viajaron a Venezuela justo antes del Día de Acción de Gracias de 2017 para asistir a una reunión en la sede de la filial de la compañía, el gigante estatal PDVSA.

Los seis fueron declarados culpables por malversación el año pasado en un juicio plagado de demoras e irregularidades. Fueron sentenciados a entre 8 y 13 años en prisión por una propuesta que nunca se llevó a cabo para refinanciar miles de millones de dólares en bonos de la petrolera. En ese entonces, Maduro los acusó de traición. Todos se declararon inocentes y Estados Unidos considera que están detenidos injustamente.

Después de que les concedieron el arresto domiciliario, fueron devueltos a la prisión el 16 de octubre, el mismo día que un aliado cercano a Maduro fue extraditado por la nación africana de Cabo Verde a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero.

Por lo menos otros tres estadounidenses siguen tras las rejas en Caracas: Luke Denman y Airan Berry, dos ex boinas verdes, y un ex marine estadounidense, Matthew Heath, quien está detenido bajo acusaciones no relacionadas.

La visita se produjo semanas después de que los familiares del llamado grupo de los Seis de Citgo, y una veintena más de familiares de rehenes y detenidos, se quejaron en una carta dirigida al gobierno de Biden que sentían que a las liberaciones de sus seres queridos no se les estaba dando suficiente prioridad.

John Pereira, el hijo de Jose Pereira, que hace semanas fue trasladado a una clínica privada para un tratamiento de emergencia por una afección cardiaca, comentó a la AP en ese entonces que nuestro sentir es que pueden hacer más.

El gobierno de Trump consiguió varias liberaciones de alto nivel durante cuatro años, dando a los funcionarios gran margen para negociar.

El presidente Biden ha sido menos comunicativo sobre el tema de lo que lo fue su predecesor, quien invitó a los rehenes y detenidos que fueron liberados bajo su mando a que aparecieran junto a él en un video lanzado durante la Convención Nacional Republicana. Entre ellos está Joshua Holt, oriundo de Utah y que pasó dos años en una prisión de Caracas después de viajar a Venezuela para casarse con una mormona que conoció en internet.

Aunque ningún estadounidense fue liberado durante su visita, cualquier liberación futura representaría un triunfo significativo para Carstens, un soldado retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que fue un raro remanente del gobierno de Trump. El mes pasado, el periodista Danny Fenster fue liberado después de seis meses en prisión en Myanmar.

Su liberación fue negociada por el exdiplomático estadounidense Bill Richardson, quien también ha viajado a Caracas para presionar por la liberación de los estadounidenses.

Por lo menos 61 estadounidenses están detenidos o tomados como rehén erróneamente en el extranjero, de acuerdo con la Fundación James W. Foley Legacy, nombrada así por el periodista independiente que fue asesinado por el grupo Estado Islámico en Siria.

Tucker informó en Washington. Los periodistas de The Associated Press Regina García Cano en Caracas, y Matthew Lee en Liverpool, Inglaterra, contribuyeron a este despacho.