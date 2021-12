Sondeo: suben los ingresos en EEUU, pero también inflación

Los ingresos de los estadounidenses en general han subido desde el comienzo de la pandemia, pero también ha subido la inflación. Un nuevo sondeo indica que muchas más personas están notando que los precios han sido más altos que las ganancias salariales.

De acuerdo con un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, dos terceras partes de los entrevistados dijeron que los costos familiares han subido desde la pandemia, comparado con alrededor de un cuarto que dicen que sus ingresos han subido.

La mitad de los encuestados dijeron que sus ingresos siguen igual. Aproximadamente una cuarta parte dicen que sus ingresos bajaron.

El rápido aumento de los precios ha forzado a muchos en Estados Unidos a cambiar sus hábitos de gasto. Alrededor de una tercera parte dijeron, por ejemplo, que están manejando sus coches con menos frecuencia. Tres de cada 10 encuestados dijeron que están comprando menos carne que lo usual. En el último año, los precios de la gasolina han subido casi 50% y el costo de la carne ha subido 15%.

La mayoría de la gente dice que el alza de precios de bienes y servicios ha tenido por lo menos un efecto menor en sus finanzas, Cuatro de cada 10 dijeron que el efecto ha sido sustancial. La encuesta confirma que la carga ha sido especialmente grande en los hogares de bajos ingresos.

El gobierno publicará el viernes su reporte más reciente de los precios al consumidor. Se espera que informe que la inflación subió un 6,7% en noviembre comparado con un año antes, de acuerdo con economistas entrevistados por FactSet. Eso superaría el aumento anual de 6,2% registrado en octubre y marcaría la mayor tasa en casi cuatro décadas.

Las conclusiones del sondeo AP-NORC resaltan las presiones financieras que ha ejercido este año el aumento de la inflación sobre las finanzas de muchas familias en Estados Unidos. Aun así, como lo han dicho desde antes del estallido de la pandemia en marzo de 2020, una mayoría ha dicho que sus finanzas siguen bien.

Pero muchos estadounidenses han comenzado a tener una opinión mala de la economía en el último año, pese a que la mayoría de los índices apuntan a una recuperación firme, con empleos disponibles a un nivel casi récord, fuertes gastos en el sector minorista y una recuperación de la manufactura. Solamente un tercio de los encuestados dijeron que la economía es buena, comparado con la mitad que lo dijo en marzo. Eso puede explicar por qué el presidente Joe Biden no se ha beneficiado políticamente de las lecturas positivas sobre la economía.

El sondeo también encontró una clara división partidista: Solamente 1 de cada 10 republicanos describió la economía como buena, comparado con más de la mitad de los demócratas.

___

La encuesta AP-NORC se realizó a 1.089 adultos del 2 al 7 de diciembre, utilizando una muestra extraída del AmeriSpeak Panel, un sistema de NORC basado en probabilidades, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para todos los encuestados fue de más/menos 4,1 puntos porcentuales.