Meadows demanda a panel que investiga asalto al Capitolio

Mark Meadows, exjefe de despacho de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, demandó el miércoles a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero luego de que el presidente del panel anunció que Meadows enfrentará cargos de desacato por no acudir a declarar.

Las acciones pusieron de manifiesto las tensiones entre la comisión y Meadows, al que los legisladores demócratas ven como un actor fundamental en su investigación, y también reflejaron un notable cambio de rumbo respecto a la semana pasada, en que Meadows declaró su intención de cooperar con la comisión en ciertas partes de su pesquisa.

La demanda de Meadows, interpuesta en un tribunal federal de Washington, pide a un juez que invalide las dos citaciones que, señaló, son "demasiado amplias y excesivamente gravosas. También acusó a la comisión de extralimitarse al emitir una citación a Verizon para obtener los registros de su teléfono celular.

Permitir que una comisión selecta totalmente partidista del Congreso emita una citación para obtener los datos personales de los teléfonos móviles de los funcionarios del ejecutivo generaría una parálisis masiva de los derechos de asociación y libertad de expresión de los funcionarios actuales y futuros del poder ejecutivo, señala la demanda.

El documento judicial fue incoado horas después de que el representante demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión, declarara que no tenía otra opción salvo proceder con los cargos de desacato contra Meadows. Éste no se presentó a declarar el miércoles como estaba programado después de que su abogado, George Terwilliger, le dijera a la comisión que su cliente ya no va a cooperar.

Thompson hizo notar que Meadows ya ha entregado documentos a la comisión, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto personales sobre los intentos de Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020, y también ha publicado un libro, que fue lanzado esta semana, en el que habla sobre el allanamiento del 6 de enero.

Que vendiera su relato de los hechos ocurridos ese día al tiempo que le niega a la comisión la oportunidad de preguntarle sobre el ataque a nuestro Capitolio representa una rebeldía histórica y agresiva al Congreso, señaló Thompson en una carta dirigida a Terwilliger.

La acción para declarar a Meadows en desacato fue tomada en un momento en que la comisión ha tenido problemas para lograr que algunos de los aliados más cercanos y de mayor perfil del expresidente cooperen con la pesquisa. De todas formas, el panel ya ha realizado más de 250 entrevistas con testigos acerca de la insurrección.

Poco después de que la demanda fue presentada, Thompson dijo que aún no la había leído, pero cuestiona su valor debido a que la Cámara de Representantes formó legítimamente a la comisión.

Señaló que la pesquisa no depende de Meadows ni de otros testigos.

Nosotros seguimos adelante, puntualizó, y añadió que varios testigos declararán ante el panel esta semana.

Los líderes de la comisión han dicho que pretenden castigar a cualquiera que no coopere con la investigación, y la Cámara de Representantes ya autorizó declarar al añejo aliado de Trump, Steve Bannon, en desacato después de que desafió la orden de comparecencia. El Departamento de Justicia encausó a Bannon con dos cargos.

___

Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker y Jill Colvin contribuyeron a este despacho.