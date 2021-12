Un magnate japonés despega hacia la Estación Espacial

Un magnate japonés y su productor despegaron el miércoles como los primeros turistas espaciales que se costearon el viaje a la EEI desde 2009.

El magnate de la moda Yusaku Maezawa y el productor Yozo Hirano, que tenía previsto grabar el viaje, salieron hacia la Estación Espacial Internacional en una nave rusa Soyuz junto con el cosmonauta ruso Alexander Misurkin.

Los tres despegaron como estaba previsto a las 12:38 de la tarde (0738 GMT) a bordo de la Soyuz MS-20 desde las instalaciones rusas de Baikonur en Kazajistán.

Maezawa y Hirano esperaban pasar 12 días en el espacio. Los dos serán los primeros turistas que se costearon el viaje a la estación espacial desde 2009. El precio del viaje no se hizo público.

Me gustaría mirar a la Tierra desde el espacio. Me gustaría experimentar la oportunidad de sentir la ingravidez, dijo Maezawa el martes en una conferencia de prensa previa a vuelo. Y también tengo una expectación personal: Tengo curiosidad sobre cómo me cambiará el espacio, cómo cambiaré después de este vuelo espacial.