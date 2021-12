Chris Cuomo deja su programa en SiriusXM

Chris Cuomo, quien fue despedido como presentador de CNN tras ser acusado de conducta sexual inadecuada, informó que dejará su programa de radio en SiriusXM.

Si bien soy capaz de aguantar muchas cosas, también tengo una familia, para la que la última semana ha sido extraordinariamente difícil, tuiteó Cuomo el lunes. Dijo que dejará el programa para enfocarse en lo que viene más adelante.

Después del anuncio, SiriusXM indicó que el programa de Cuomo, "Let™s Get After It, saldrá del aire y le agradeció por su trabajo. La emisión fue transmitida por primera vez en 2018.

Cuomo fue criticado por violar la ética periodística al intentar ayudar a su hermano mayor, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a responder a sus propias acusaciones de conducta sexual indebida. CNN suspendió el martes al menor de los hermanos Cuomo después de enterarse mediante documentos difundidos por la fiscalía general de Nueva York que sus acciones fueron más extensas de lo que se conocía. Posteriormente, la cadena lo despidió el sábado.

Chris Cuomo ha dicho que simplemente intentaba ayudar a su hermano.

La acusación de acoso se dio a conocer poco después de que CNN cortó sus vínculos con el presentador. La mujer, quien ha elegido permanecer en el anonimato, reportó las acusaciones a la cadena el miércoles a través de su abogada, Debra Katz.

Katz no reveló detalles sobre el supuesto comportamiento indebido, que de haber ocurrido, habría sido antes de que Cuomo ingresara a CNN en 2013. Previamente trabajó para ABC News, la cual no respondió de inmediato el lunes a preguntas sobre la época de Cuomo en esa cadena.

A través de un portavoz, Chris Cuomo ha dicho que los señalamientos eran falsos. Si el objetivo de hacer estas acusaciones falsas y no comprobadas era ver que CNN castigara al señor Cuomo, eso podría explicar su despido injustificado, dijo el vocero.

Katz también vinculó el despido de Cuomo con las acusaciones, señalando en un comunicado que CNN actuó con presteza a la denuncia de mi cliente y despidió al señor Cuomo.

En su publicación de lunes, Cuomo dijo que fue dura la manera en que terminó su etapa en CNN. Agradeció el apoyo que recibió de SiriusXM y de sus leales radioescuchas, y añadió que espera estar nuevamente en contacto con todos ustedes en el futuro.