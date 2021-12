Abogada: A acusadora le molestó "hipocresía" de Chris Cuomo

para indagar sobre los actos de Cuomo, y el bufete determinó que había causas para su despido.

Ante los nuevos señalamientos de comportamiento indebido, la cadena no tenía ganas de pasar por una nueva investigación, y el director de CNN, Jeff Zucker, le informó a Cuomo de su despido el sábado en la tarde.

Katz señaló en su comunicado del domingo que su cliente actuó en respuesta a las declaraciones de Cuomo, relacionadas a las acusaciones contra su hermano, de que le preocupaban profundamente los temas de comportamiento sexual indebido. La mujer también creía que Cuomo desempeñó un papel activo en intentar calumniar a las mujeres" que acusaron a su hermano, dijo la abogada.

Al escuchar las hipócritas palabras de Chris Cuomo al aire, y molesta por sus intentos de desacreditar a estas mujeres, mi cliente se asesoró para reportar a CNN su grave comportamiento sexual indebido, dijo Katz en un comunicado.

La nueva acusación de violencia sexual llega después de que Shelley Ross, una veterana ejecutiva de televisión, escribió una columna para The New York Times en febrero pasado en la que señaló que Chris Cuomo la había tocado indebidamente en una fiesta hace 16 años, cuando ambos trabajaban para ABC News. Cuomo le dijo al diario que me disculpé con ella en aquel entonces, y fui sincero.

Michael Smerconish reemplazará a Cuomo en CNN esta semana.

___

El periodista de The Associated Press David Porter contribuyó a este despacho.