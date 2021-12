CNN despide a Chris Cuomo por ayudar a hermano con escándalo

CNN informó el sábado que despidió al presentador Chris Cuomo después de que surgieran detalles sobre cómo ayudó a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, cuando el político enfrentaba acusaciones de acoso sexual a principios de este año.

La cadena había suspendido a Chris Cuomo a principios de semana para investigar su participación en la defensa de su hermano.

Hemos contratado a un bufete de abogados respetado para realizar la revisión y lo hemos despedido, con efecto inmediato, dijo CNN en un comunicado. Durante el proceso de esa revisión, ha salido a la luz información adicional. A pesar del despido, investigaremos según corresponda.

La red no dio a conocer de inmediato detalles adicionales.

Chris Cuomo dijo en su cuenta de Twitter que estaba orgulloso del trabajo que hizo en la cadena televisiva.

No es así como quiero que termine mi tiempo en CNN, pero ya he dicho por qué y cómo ayudé a mi hermano. Así que permítanme decir que, por muy decepcionante que sea, no podría estar más orgulloso del equipo de Cuomo Prime Time y el trabajo que hicimos como el programa número uno de CNN en la franja horaria más competitiva, escribió.

Cuando varias mujeres decidieron dejar de guardar silencio para acusar al exgobernador Andrew Cuomo de acoso sexual, su hermano ”a pesar de ser un presentador de CNN”presionó a algunas fuentes para que le dieran información sobre las acusadoras y se la dio al personal del gobernador, además de que colaboró de manera activa en la respuesta a los cargos, según correos electrónicos y una transcripción del testimonio que dio a los investigadores que trabajan con la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James.

Esa oficina encontró que Andrew Cuomo acosó sexualmente a por lo menos 11 mujeres.

Chris Cuomo había admitido anteriormente haber hablado con su hermano y haberle ofrecido consejos cuando el gobernador enfrentó los cargos de acoso, pero han surgido más detalles sobre la ayuda que brindó.

Andrew Cuomo renunció en agosto cuando cumplía su tercer período para evitar un probable juicio político.