Muere Antony Sher, aclamado actor shakespeariano

Antony Sher, uno de los actores shakespearianos más aclamados de su generación, falleció, informó el viernes la Royal Shakespeare Company. Tenía 72 años.

A Sher le habían diagnosticado un cáncer terminal a principios de año. Su esposo, el director artístico de la Royal Shakespeare Company, Gregory Doran, se tomó una licencia de trabajo para cuidarlo.

Nacido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 1949, Sher se mudó a Gran Bretaña a fines de la década de 1960 para estudiar teatro. Se unió a la RSC en 1982 y tuvo un papel decisivo en 1984 como el rey usurpador en Richard III (Ricardo III), que le valió un premio Oliver al mejor actor del teatro británico.

Pasó a interpretar la mayoría de los grandes papeles de Shakespeare: Falstaff en las obras de Henry IV (Enrique IV), Leontes en The Winter™s Tale (Cuento de invierno), Shylock en The Merchant of Venice (El mercader de Venecia), Iago en Othello (Otelo) y los personajes principales en Macbeth y King Lear (El rey Lear).

Sus papeles no shakesperianos para la compañía con sede en la ciudad natal del Bardo, Stratford-upon-Avon, incluyeron a Willy Loman en Death of a Salesman (Muerte de un viajante) de Arthur Miller y el papel principal en Tartuffe de Moliere.

También actuó con el innovador Everyman Theatre de Liverpool y en muchos de los principales teatros de Londres, consiguiendo su primer papel protagónico en el West End como artista drag en Torch Song Trilogy de Harvey Fierstein en 1985. Ganó un segundo Olivier y recibió una nominación al Tony por interpretar al artista Stanley Spencer en Stanley de Pam Gems en el National Theatre y en Broadway.

Luego de ser aclamado como un pilar del teatro británico, comenzó a explorar su herencia judía y sudafricana.

Adaptó las poderosas memorias de Auschwitz de Primo Levi If This is a Man (Si esto es un hombre) en el espectáculo unipersonal Primo, que se presentó en Broadway en 2005.

Su último papel para la RSC fue en 2019, en Kunene and The King del escritor sudafricano John Kani. Sher interpretó a un actor veterano diagnosticado con cáncer, atendido por un cuidador sudafricano negro.

Kani, quien protagonizó la obra con Sher, dijo que ambos habían sido camaradas en la lucha por una mejor Sudáfrica.

En el cine, Sher hizo papeles como el Dr. Moth en Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado), Benjamin Disraeli en Mrs. Brown ( Su majestad, Sra. Brown) y Adolfo Hitler en Churchill: The Hollywood Years (Los años dorados de Hollywood).

También escribió varias novelas y memorias teatrales, así como una autobiografía, Beside Myself, y expuso sus pinturas y dibujos en galerías. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2000, convirtiéndose en sir Antony Sher.

Creo que siempre se sintió como un forastero y su visión de forastero fue su fuerza, dijo Harriet Walter, quien actuó con Sher en Macbeth y Death of a Salesman. Tenía abundante energía creativa y poderes proteicos y una curiosidad casi clínica sobre lo que mueve a la gente.

El erudito de Shakespeare James Shapiro dijo que las actuaciones de Sher profundizaron profundamente mi comprensión de Shakespeare.

Era un actor brillante y una persona increíblemente amable y considerada, dijo Shapiro. Hamlet lo expresó mejor: ˜Era un hombre, de todo a todo, nunca volveré a ver quien se le iguale™.

Sher y Doran fueron una de las primeras parejas en tener una unión civil en Gran Bretaña después de que se legalizaron las uniones entre personas del mismo sexo en 2005. Se casaron en 2015, cuando el Reino Unido legalizó el matrimonio homosexual.