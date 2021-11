A los 95 años Mel Brooks publica memorias

con el diario enrollado después de abrir la cortina. Obviamente estamos imitando a Psycho (Psicosis) en cada toma. La toma que no pude imitar era la del cuchillo y la sangre, era demasiado espantoso. Después descubrí que la tinta del diario se podía escurrir y parecer sangre. Me gané un piquete en las costillas de Hitchcock cuando la vio.

AP: Un Dave Chapelle de 19 años debutó en cine en su película Robin Hood: Men in Tights (Las locas aventuras de Robin Hood), ¿qué fue lo que vio en él?

BROOKS: Había unos seis o siete chicos que vinieron a hacer audiciones. En el minuto que comenzó a leer dije: Ese es el chico, el chico flaco y pequeño. Su ritmo era perfecto.

AP: Algunos comediantes, incluyendo Chapelle, cuyos chistes sobre personas transgénero en su más reciente especial de monólogo llevaron a fuertes críticas, han lamentado que el público de ahora es demasiado sensible. Como alguien que solía romper barreras de lo que es aceptable, ¿qué opina de esas batallas culturales en comedia?

BROOKS: Tienes que ser cuidadoso. Cuando las cosas avivan a la gente hacia emociones fuertes aléjate de eso. Soy muy cuidadoso de alejarme de eso. Ni siquiera tomo partido. La gente que se ríe de algo que no debería ser gracioso está en lo correcto. Y la gente que se siente ofendida porque están insultando algo que es muy importante para ellos, está en lo correcto. Todos están en lo correcto. Aléjate.

AP: Pero no fue tímido sobre temas que algunos consideraban fuera de los límites como burlarse de Hitler y los nazis en The Producers o el idioma en de Blazing Saddles.

BROOKS: Tuve suerte. Era políticamente incorrecto y no lo sabía. No lo sabía así que hice muchas cosas grandes. Después se volvió políticamente incorrecto, como la palabra N (un insulto racista) en Blazing Saddles. Richard Pryor la estaba escribiendo conmigo a él le encantaba usar la palabra N porque era real, los tipos malos la usaban contra los negros. No pensábamos que nada estaba mal hasta después. Puedes decir que quizá se usó demasiado. De cualquier manera éramos chicos y funcionó. Funcionó hasta que funcionó. No creo que pudiera hacer esas escenas en Blazing Saddles ahora. No creo que nos pudiéramos salir con la nuestra. Creo que ofendería a demasiada gente.

AP: ¿Piensa sobre su legado?

BROOKS: No pienso sobre eso, simplemente pienso: Compra otro libro.

AP: Muchos dirían que tuvo un papel enorme para llevar la cultura y la comedia judía al público masivo.

BROOKS: Mucho de lo que se describe como comedia judía es en realidad Nueva York, el pulso de Nueva York, la lucha de los inmigrantes que hicieron de Nueva York una de las más grandes ciudades del mundo. Es comedia de Nueva York, es comedia callejera. Ver el mundo desde una esquina de Brooklyn y hacer pronunciamientos que son siempre correctos, que son locos, pero que siempre están en lo correcto.

AP: Qué le inspiró para ayudar a hacer la segunda parte de History of the World una serie de Hulu?

BROOKS: Estoy trabajando con Wanda Sykes y Nick Kroll y me estoy divirtiendo. Ellos tuvieron la idea y dije bien, pueden contar conmigo.

AP: En un gran sketch de la década de 1980, creó una tumba operada con monedas en la que pasaba un mensaje en video que comenzaba diciendo: Yo era Mel Brooks, uno de los pequeños judíos más graciosos que caminó por la Tierra. ¿Piensa mucho en la muerte?

BROOKS: No, lo dejé de hacer después de cumplir 60 porque si lo hiciera estaría pensando en eso todo el tiempo. Así que no pienso en eso mucho. Cuando, y si ocurre, será un día triste para todos menos para mí. (Ríe) Disfruto vivir. Me gustaría seguir hasta que pueda.

