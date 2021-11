Repiten elección en estado venezolano, excluyen a opositor

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó repetir la elección por la gobernación de Barinas, el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, excluyendo al candidato opositor que se perfilaba como ganador de los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.

La sentencia ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar para el 9 de enero de 2022 las elecciones para gobernador de ese estado.

La Sala Electoral admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el dirigente político Adolfo Superlano por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio en el estado de Barinas. También, sin dar detalles, declaró que el candidato opositor Freddy Superlano -principal rival del gobernador y aspirante a la reelección, Argenis Chávez- no podrá participar por estar inhabilitado debido a una sanción administrativa de agosto de la Contraloría General de la República en relación con su desempeño como legislador entre 2015 y 2020.

En su fallo difundido la noche del lunes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) agregó que la orden de realizar un nuevo proceso electoral busca garantizar el derecho a la participación de quienes acudieron a los comicios sin menoscabo de que aún cuando las proyecciones consignadas por el CNE daban un porcentaje de votos a favor de Superlano de 37,6% respecto del 37,2 % de votos obtenidos por Chávez.

El martes en una declaración televisada, Chávez anunció su decisión renunciar al cargo de gobernador y declinó presentarse nuevamente como candidato a la reelección por el partido oficialista.,

He decido separarme el cargo a partir del día de hoy (martes) para facilitar los pasos a seguir de cara al 9 fde enero, dijo Chávez, destacando que la selección de un nuevo candidato no será en comicios internos, lo seleccionara la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al día de hoy no se sabe quién será el candidato, pero sin importar quien sea seleccionado, llamó a la unidad de las fuerzas revolucionarias para salir victoriosos" en esa contienda.

El padre y los hermanos del fallecido expresidente Chávez, Adán y Argenis, han ostentado el cargo de gobernador de ese estado desde 1999.

En una demostración más de poca voluntad de reconstruir una ruta electoral como salida a la crisis política, social y económica que vivimos. A través de una sentencia del TSJ pretenden ahora anular las capacidades del CNE y peor aún la voluntad del pueblo, dijo Freddy Superlano en Twitter.

La decisión se tomó justo después de que el CNE anunció que la Junta Nacional Electoral (JNE) sería la encargada de totalizar las tres actas faltantes en la elección del gobernador, en atención a los reclamos de la oposición. El máximo tribunal, que es controlado por el gobierno, también declaró que el Freddy Superlano se encuentra inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público.

El CNE confirmó en un comunicado el martes que en consecuencia a la acción judicial suspendió los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación del cargo de gobernador de Barinas,

Adolfo Superlano, sin ninguna relación familiar con el candidato, declaró a la prensa que desde el inicio de la campaña electoral venía denunciando serias irregularidades en torno a la inscripción de candidatos que tenían antecedentes delictivos e incluso que estaban inhabilitados administrativamente, por lo que la Junta Electoral Regional debía rechazar su postulación. Advirtió además que solicitó la intervención del Tribunal porque existía el riesgo de que una persona inhabilitada pudiese alzarse con el triunfo.

Adolfo Superlano es uno de los siete diputados disidentes de la oposición sancionados por Washington en enero de 2020 tras ser señalados de encabezar acciones que socavan la democracia en Venezuela en un intento fallido de tomar entonces el control de la Asamblea Nacional y bloquear la reelección del líder opositor Juan Guaidó.

El Tribunal Supremo, entre otros organismos del Estado, han tomado decisiones similares por años contra varios de los rivales del oficialismo más populares. También han sido declarados ilegales varios partidos opositores. No quedó claro por qué se autorizó la participación de Freddy Superlano en los recientes comicios, mientras otros fueron marginados de la contienda.

La semana pasada, la misión de observadores de la Unión Europea señaló en un informe preliminar que las recientes elecciones en Venezuela se desarrollaron en mejores condiciones que los tres anteriores comicios nacionales, pero destacó que se evidenciaron una serie de irregularidades que afectan la igualdad de condiciones para competir.