Presidente de México anuncia tercera dosis contra COVID-19

México prepara un plan de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 e iniciará la administración de terceras dosis en los adultos mayores, anunció el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador sin dar fechas ni mayores detalles.

El mandatario se limitó a indicar que no va a tardar mucho, tenemos vacunas y sugirió que después de los ancianos se seguiría inoculando a los maestros, que fueron los primeros en ser inmunizados a principios de año con la vacuna china Cansino.

Aclaró, además, que la prioridad era terminar la vacunación en las comunidades pequeñas y apartadas que no han sido cubiertas. México, un país con 126 millones de habitantes, tiene vacunada con al menos una dosis al 86% de su población adulta pero los estados sureños de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, de los más pobres del país y con mucha población indígena, están más rezagados.

La dosis de refuerzo ya inició en varios países de América, entre ellos Estados Unidos, El Salvador o Argentina. El presidente afirmó que no se había anunciado antes porque hubo mucha alarma con la variante (í“micron) y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo.

No obstante, dijo que la mejor manera de protegerse es ampliando la vacunación porque lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a ífrica. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, aseguró.