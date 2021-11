A pesar del COVID Bryan Adams devela calendario Pirelli

En medio de su cuarentena por coronavirus, Bryan Adams develó virtualmente el Calendario Pirelli 2022 en Milán para el cual retrató a colegas como Iggy Pop, Cher y Jennifer Hudson.

Adams dio positivo a coronavirus el jueves después de llegar a Milán para eventos relacionados con el lanzamiento del famoso calendario Pirelli que en 2021 no tuvo edición por la pandemia.

El rockero canadiense ha desarrollado en paralelo su carrera como fotógrafo y ha mantenido a los fans informados sobre su estado de salud en redes sociales, incluyendo una inyección contra trombosis que le aplicaron como precaución.

Ha sido un lanzamiento interesante, no fue como esperaba que fuera. Definitivamente no esperaba tener COVID el fin de semana de lanzamiento. Pero así son las cosas, dijo Adams en una conferencia de prensa virtual. Pirelli ha sido tan amable cuidándome en el hotel. Realmente me están cuidando. Gracias a todos por los buenos deseos, de verdad se aprecia.

El calendario se titula On the Road (en la carretera) en referencia a la tradición de Pirelli como fabricante de neumáticos de casi 150 años y la vida de los músicos de gira.

Iggy Pop, la leyenda del punk de 74 años, aparece en una fotografía en blanco y negro con el torso desnudo y los brazos cruzados sobre el pecho con el cuerpo pintado de plata. Cher está en un vestidor recargada pensativa frente a un espejo.

Todos son artistas únicos e interesante y tienen su propio estilo individual, dijo Adams. Cuando entras a su mundo estás básicamente ahí para observar su personaje creativo.

La rockera estadounidense St. Vincent tiene el honor de aparecer en la portada del calendario con una plumilla de guitarra con el logotipo de Pirelli sobre su lengua.

Creo que la imagen de la portada será recordada como una de las imágenes emblemáticas de Pirelli, dijo Adams.