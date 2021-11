"Encanto" y "House of Gucci" impulsan taquillas en feriado

La afluencia a los cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana festivo por el Día de Acción de Gracias estuvo lejos de su nivel habitual, pero Encanto de Disney y House of Gucci, una película protagonizada por Lady Gaga, dieron impulso a dos géneros que se habían visto particularmente afectados por la pandemia de coronavirus: las cintas familiares y los dramas para adultos.

Encanto encabezó las taquillas con una recaudación de 27 millones de dólares el fin de semana y de 40,3 millones durante los cinco días que suelen ser relacionados con la festividad, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. Aunque está muy lejos del ritmo de las anteriores películas de animación de Disney estrenadas en el Día de Acción de Gracias _Coco llegó a los cines en la misma época del año con 72 millones de dólares, y Ralph Breaks the Internet también tuvo un buen desempeño con 84 millones_, el resultado fue el mejor estreno para una cinta de animación durante la pandemia.

Disney lanzó Encanto, con un costo reportado de 120 millones de dólares, exclusivamente en cines. La cinta, acerca de una familia mágica de Colombia y con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, recaudó 70 millones de dólares a nivel global.

House of Gucci de MGM, dirigida por Ridley Scott, debutó con 14,2 millones de dólares durante el fin de semana festivo de tres días y captó 21,8 millones en cinco días. Ese también fue uno de los mejores fines de semana de estreno para un drama.

Con un presupuesto de 75 millones de dólares, House of Gucci, que versa sobre la familia detrás de la marca italiana, tiene un reparto muy reconocido, el cual incluye a Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino. Pero su estrella, Lady Gaga, que interpreta a Patrizia Reggiani, fue un elemento que atrajo especialmente a las audiencias. De acuerdo con MGM, el 59% de los espectadores fueron mujeres y el 45% tenían entre 18 y 35 años. Aproximadamente el 34% eran adultos de 45 años en adelante, lo que representa una mayor afluencia de espectadores de más edad que en la mayoría de los estrenos.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales en esos países serán dadas a conocer el lunes.

1. Encanto, 27 millones de dólares.

2. Ghostbusters: Afterlife, 24,5 millones.

3. House of Gucci, 14,2 millones.

4. Eternals, 2,5 millones.

5. Resident Evil: Welcome to Racoon City, 5,3 millones.

6. Clifford the Big Red Dog, 4,9 millones.

7. King Richard, 3,3 millones.

8. Dune, 2,2 millones.

9. No Time to Die, 1,8 millones.

10. Venom: Let There Be Carnage, 1,6 millones.