AP EXPLICA: ¿Qué es la variante sudafricana del coronavirus?

es la responsable del reciente aumento de las infecciones por COVID-19 en Gauteng, la provincia más poblada del país. No está claro dónde surgió la nueva variante, pero los científicos la detectaron por primera vez en Sudáfrica, y ahora se ha visto en viajeros que llegaron a Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel.

El ministro de Salud sudafricano, Joe Phaahla, dijo que la variante estaba relacionada con un aumento exponencial de los casos en los últimos días, aunque los expertos todavía están tratando de determinar si la nueva variante es realmente la responsable.

Tras registrar poco más de 200 nuevos casos confirmados al día en las últimas semanas, Sudáfrica vio cómo el número se disparó hasta los 2.465 el jueves. Al no poder explicar el repentino aumento de casos, los científicos estudiaron muestras del virus del brote y descubrieron la nueva variante.

En un comunicado emitido el viernes, la Organización Mundial de la Salud la designó como variante preocupante y la denominó ómicron, como la letra del alfabeto griego.

Tras convocar a un grupo de expertos para evaluar los datos, la OMS dijo que las pruebas preliminares indican un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras variantes.

El número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica, dijo la OMS.

___

¿POR QUÉ PREOCUPA A LOS CIENTíFICOS ESTA NUEVA VARIANTE?

Parece tener un elevado número de mutaciones en la proteína de la espícula del coronavirus ”unas 30_, lo que podría afectar la facilidad con la que se propaga a las personas.

Sharon Peacock, quien ha dirigido la secuenciación genética del coronavirus que provoca el COVID-19 en Gran Bretaña, en la Universidad de Cambridge, dijo que los datos hasta ahora indican que la nueva variante tiene mutaciones congruentes con una mayor transmisibilidad, pero dijo que el significado de muchas de las mutaciones aún no se conoce.

Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick, describió la ómicron como la versión más mutada del virus que hemos visto, incluyendo cambios potencialmente preocupantes nunca antes vistos en el mismo virus.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, dijo que las autoridades estadounidenses habían concertado una llamada con sus homólogos sudafricanos más tarde el viernes para conocer más detalles, y afirmó que no había indicios de que la variante hubiera llegado aún a Estados Unidos.

___

¿QUÉ SE SABE Y QUÉ NO SE SABE SOBRE LA VARIANTE?

Los científicos saben que la ómicron es genéticamente distinta a las variantes anteriores, incluidas las variantes beta y delta, pero no saben si estos cambios genéticos la hacen más transmisible o peligrosa. Hasta ahora, no hay indicios de que la variante cause una enfermedad más grave.

Probablemente tomará semanas averiguar si la ómicron es más infecciosa y si las vacunas siguen siendo eficaces contra ella.

Peter Openshaw, profesor de medicina experimental del Imperial College de Londres, afirmó que era extremadamente improbable que las vacunas actuales no funcionen, señalando que son eficaces contra otras variantes.

Aunque algunos de los cambios genéticos de la variante ómicron parecen preocupantes, aún no está claro si supondrán una amenaza para la salud pública. Algunas variantes anteriores, como la variante beta, alarmaron inicialmente a los científicos, pero no acabaron extendiéndose mucho.

No sabemos si esta nueva variante podría afianzarse en las regiones donde está la delta, dijo Peacock, de la Universidad de Cambridge. No se sabe si esta variante tendrá éxito en los lugares en los que circulan otras variantes. Hasta la fecha, la variante delta es, por mucho, la forma más predominante del coronavirus que provoca el COVID-19, ya que representa más del 99% de las secuencias enviadas a la mayor base de datos pública del mundo.

___

¿Cí“MO SURGIí“ ESTA NUEVA VARIANTE?

El coronavirus muta a medida que se propaga, y muchas de las nuevas variantes, incluidas las que presentan cambios genéticos preocupantes, suelen desaparecer sin más. Los científicos vigilan las secuencias del coronavirus en busca de mutaciones que puedan hacer que sea más transmisible o mortal, pero no pueden determinarlo simplemente observando el virus.

Peacock conjeturó que la variante puede haber evolucionado en alguien que se infectó pero no pudo eliminar el virus, dando al virus la oportunidad de evolucionar genéticamente, en un escenario similar a como los expertos creen que surgió también la variante alfa ”que se identificó por primera vez en Inglaterra_, al mutar en una persona inmunodeprimida.

___

¿ESTíN JUSTIFICADAS LAS RESTRICCIONES DE VIAJE QUE ESTíN IMPONIENDO ALGUNOS PAíSES?

Tal vez. A partir del mediodía del viernes, los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Zimbabue tendrán que ponerse en cuarentena durante 10 días. Los países de la Unión Europea también decidieron el viernes prohibir los viajes aéreos desde el sur de ífrica, y Estados Unidos dijo que prohibiría los viajes desde Sudáfrica y otros siete países africanos a los extranjeros a partir del lunes.

Dado el reciente y rápido aumento del COVID-19 en Sudáfrica, restringir los viajes desde la región es prudente y permitiría a las autoridades ganar tiempo, dijo Neil Ferguson, experto en enfermedades infecciosas del Imperial College de Londres.

Jeffrey Barrett, director de Genética del COVID-19 en el Instituto Wellcome Sanger, cree que la detección temprana de la nueva variante podría significar que las restricciones adoptadas ahora tendrán un mayor impacto que cuando la variante delta apareció por primera vez

En el caso de la variante delta, pasaron muchas semanas de la terrible oleada en la India antes de que se supiera lo que estaba ocurriendo, y la variante delta ya se había propagado por muchos lugares del mundo y era demasiado tarde para hacer algo al respecto, señaló. Es posible que estemos adelantados a esa situación con esta nueva variante, por lo que aún puede haber tiempo para hacer algo al respecto.