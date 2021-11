Eslovaquia anuncia confinamiento para frenar coronavirus

El gobierno de Eslovaquia aprobó el miércoles un confinamiento nacional de dos semanas para combatir un aumento récord de las infecciones por coronavirus.

El primer ministro Eduard Heger dijo que las medidas que entran en vigor el viernes son aplicables a todos, vacunados y no vacunados.

Bajo el encierro, las personas pueden salir de sus viviendas solamente por ciertas razones específicas, incluyendo comprar bienes esenciales, ir al trabajo o vacunarse.

Los no vacunados tendrán que someterse a pruebas si no se han recuperado de COVID-19.

Asimismo, unos 1.000 miembros de as fuerzas armadas ayudarán cada día al abrumado sector de salud a lidiar con la pandemia.

El Ministerio de Salud dijo que las infecciones diarias superaron las 10.000 por primera vez, con 10.315 casos positivos el martes. Eso supera la marca del viernes por más de 1.000.

Con 13.080 infecciones por cada millón de habitantes en los últimos siete días, el país de 5,5 millones enfrenta el peor incremento en el mundo, de acuerdo con Our World In Data.

La presidenta Zuzana Caputova había dicho que el encierro era inevitable. Estamos perdiendo la batalla contra el COVID, dijo Caputova el martes.

Jan Mikas, máximo funcionario del gobierno para la respuesta a la pandemia, dijo que la única solución es restringir el movimiento.

El lunes, Eslovaquia impuso nuevas restricciones para los no vacunados, quienes tienen prohibido ingresar a todos los negocios no esenciales y centros comerciales. Tampoco pueden asistir a eventos ni congregaciones públicas. Deberán someterse a dos pruebas semanales para ir al trabajo, pero el gobierno no ha fijado aún una fecha para ello.