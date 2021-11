"Ghostbusters" sigue siendo un negocio lucrativo en EEUU

Casi 40 años después, cazar fantasmas sigue siendo un negocio lucrativo.

De cara al fin de semana festivo por el Día de Acción de Gracias, el intento más reciente de revivir la cinta de Ghostbusters atrajo una audiencia considerable a los cines, mientras que la galardonada King Richard, al igual que la mayoría de las películas dramáticas que se han estrenado durante la pandemia, está teniendo problemas.

Con una reverencia a la nostalgia y unos cuantos cameos de alto perfil en su arsenal, Ghostbusters: Afterlife superó las expectativas en su fin de semana de estreno con una recaudación de 44 millones de dólares en 4.315 ubicaciones, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. La cinta de Sony se proyecta exclusivamente en cines.

El primer fin de semana de Afterlife está por detrás del registrado por la cinta Ghostbusters de Paul Feig, protagonizada por Melissa McCarthy y Kristen Wiig, que tuvo una recaudación de 46 millones de dólares en su debut en junio de 2016. Aparte de los imprevisibles hábitos de los cinéfilos de la era de la pandemia, la diferencia crucial es que el costo de producción de Afterlife fue de casi la mitad.

El otro estreno de alto perfil no tuvo el recibimiento que se esperaba. King Richard, el drama protagonizado por Will Smith como el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, recaudó 5,7 millones de dólares en 3.302 cines. La película de Warner Bros. fue lanzada de manera simultánea en la plataforma HBO Max y en los cines.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales en esos países serán dadas a conocer el lunes.

1. Ghostbusters: Afterlife, 44 millones de dólares.

2. Eternals, 10,8 millones.

3. Clifford The Big Red Dog, 8,1 millones.

4. King Richard, 5,7 millones.

5. Dune, 3,1 millones.

6. Venom: Let There Be Carnage, 2,8 millones.

7. No Time to Die, 2,7 millones.

8. The French Dispatch, 970.000 dólares.

9. Belfast, 940.000.

10. Ron™s Gone Wrong, 888.000.