Reaparece en público tenista china que había desaparecido

La tenista Peng Shuai volvió a aparecer en público el domingo en un torneo juvenil en Beijing luego de haber sido reportada como desaparecida, de acuerdo con unas fotografías divulgadas por el organizador del torneo, mientras el gobernante Partido Comunista trató de mitigar los temores en el extranjero sobre Peng después de que acusó a un importante líder del país de abuso sexual.

La publicación del Abierto de China en la red social Weibo no mencionó la desaparición de Peng o la acusación que hizo. En las fotografías, la tres veces atleta olímpica y excampeona de Wimbledon aparecía de pie a lado de una cancha, saludando y firmando pelotas de tenis enormes para los niños.

El partido gobernante parece estar tratando de mitigar las inquietudes en torno a Peng sin reconocer su desaparición, luego de que la tenista acusó el 2 de noviembre a Zhang Gaoli, miembro del Comité Permanente del partido gobernante hasta 2018, de haberla obligado a tener relaciones sexuales.

La desaparición de Peng y el silencio por parte del gobierno a las solicitudes de información provocaron llamados para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en febrero y son un evento de prestigio para el Partido Comunista. La gira profesional de tenis de mujeres amenazó con cancelar sus eventos en China a menos de que garantizara la seguridad de la tenista.

Nuestra principal preocupación es la seguridad de Peng Shuai y su bienestar, dijo Dave Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis y miembro del Comité Olímpico Internacional, en un comunicado emitido el domingo. Los vídeos de ella de este fin de semana parecen ser un paso positivo, pero seguiremos buscando el compromiso directo y la confirmación de la propia Peng Shuai de que está segura y bien.

El debate sobre la acusación de Peng ha sido eliminado de los sitios web de China. Un portavoz del gobierno negó el viernes tener conocimiento de la denuncia. Los filtros de Internet del partido en el poder le impiden a la mayoría de los chinos ver otras redes sociales en el extranjero y la mayoría de los medios de comunicación mundiales.

El periodista de The Associated Press Graham Dunbar in Geneva contribuyó a este despacho.