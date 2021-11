Iglesia alemana realiza oficio de penitencia por abusos

faltaron a su deber de investigar, informar o sancionar presuntos abusos por el clero y empleados laicos, así como de ocuparse de las víctimas.

Karl Haucke, de 71 años, quien padeció abusos sexuales durante varios años cuando era pupilo en una escuela católica, no se declaró complacido por el oficio de penitencia y participó en una protesta delante de la catedral con otras personas.

Dijo que la Iglesia lo había invitado a participar en el oficio, pero se negó. Es inhumano hablarme de arrepentimiento, dijo Haucke a The Associated Press. Desde luego, tengo la opción de ir o no, pero el solo hecho de hablar del tema puede despertar recuerdos en la gente. Eso no le compete a la Iglesia.

Dijo que tendría más sentido ofrecer a las víctimas un espacio para una verdadera investigación de los abusos.