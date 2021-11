Guatemala retira inmunidad a diputado crítico y opositor

Por petición del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala retiró el miércoles la inmunidad al diputado opositor Aldo Dávila, crítico del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras. Dávila será investigado por un altercado con policías durante una protesta.

Es evidente que es persecución política porque soy una voz crítica que defiende, media y legisla a favor de la ciudadanía y es el precio que aquí se paga, dijo Dávila a la AP.

Dávila ha expuesto a sus pares a través de sus redes sociales cuando supuestamente negociaban prebendas para lograr votos a favor de iniciativas de ley oficialistas.

Según la fiscalía, debe ser investigado por una denuncia que presentó un agente policial contra él porque presuntamente en febrero habría interferido de manera intimidatoria en un desalojo.

Dávila ha solicitado repetidamente la renuncia de Porras por supuestamente proteger de investigaciones de corrupción al presidente y varios miembros de su gabinete.

No me asusta, esto muestra de qué lado está la corrupción", dijo Dávila y agregó que no es por corrupción, no es por robarme nada, aseguró en referencia a que otros legisladores vinculados al oficialismo habrían sido protegidos por la fiscalía.

En julio Estados Unidos retiro la visa de entrada a ese país a Porras por considerarla parte de los actores antidemocráticos en la región y por obstruir la justicia en temas de lucha contra la corrupción.