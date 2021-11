Paloma Mami: De mis sueños saco toda mi creatividad

la dejó dormir un rato más, pero la volvió a despertar para decirle que era en serio.

¡Y fue real! No era un sueño, no era un chiste, dijo ilusionada al recodarlo.

La codiciada categoría de mejor artista nuevo incluye este año a otros intérpretes de música urbana como María Becerra, Bizarrap y Boza, que como ella llegarán con bastante camino recorrido a la ceremonia del jueves en Las Vegas. En el caso de Paloma Mami, siente que la mención es perfecta pese a que lleva varios años abriéndose camino.

Me considero un artista nuevo porque recién ahora saco mi primer disco, explicó. Estoy haciendo esto ya hace casi cuatro años, pero yo creo que toda la música que yo saqué en este disco es muy distinta a quien era antes. Entonces con este disco me consideré como nueva artista, estoy empezando todo desde cero, como que me quería olvidar de esa persona de antes.

Sueños de Dalí, su álbum debut, lleva ese título porque es fan del pintor español desde pequeña. Su padre es arquitecto y le daba clases de dibujo en las que Dalí era una de las inspiraciones para ambos. Además, sus sueños son tan locos e intensos como las pinturas del artista.

Me encantan mis sueños en verdad, es de donde saco toda mi creatividad, mi imaginación, dijo la cantante.

Aunque a Paloma Mami le gusta pintar, la portada, que remite al surrealismo de Dalí en acuarela, fue hecha por el artista Teffy a partir de un concepto de ella.

No tenía tiempo y mis manejadores no confiaban en que lo entregara a tiempo y terminara el disco a la vez, dijo con humildad.

En el video de Cosas de la vida, en el que aparece en una nave espacial con trajes futuristas, también hay acuarelas, en este caso impresas igualmente por falta de tiempo.

La canción, sobre el dolor de la ausencia en todo tipo de relaciones de amor profundo, como padre e hijo, hermanos o parejas, fue compuesta por Paloma Mami y su novio, inspirados en artistas como José José y Myriam Hernández.

"En verdad estábamos escuchando mucha música romántica de esa época, dijo.

Paloma Mami, cuya música combina naturalmente letras en español e inglés, nació en Nueva York de padres chilenos y a los 16 años se mudó con su familia a Chile, donde dice que prefiere vivir. Debido a la pandemia no pudo volver a su país cuando cerraron la frontera; la entrevista la hizo desde Puerto Rico, donde se encuentra desde hace un tiempo.

Luego que una tía que toca la guitarra despertó su curiosidad por la música, comenzó a rapear en Chile a los 17 años y al poco tiempo conoció a unos productores con los que grabó su primera canción, Not Steady. Aunque el género no ha explotado como en otros países de Latinoamérica, le entusiasma el potencial de la escena urbana en Chile.

Hay mucha gente que son talentosos, dijo la artista, ahora de 22 años y cuyo verdadero nombre es Paloma Rocío Castillo Astorga. No se ven mucho porque no tienen la exposición y yo creo que eso es lo más importante... Hay muchos, muchos que están haciendo música urbana que yo encuentro que son buenos y con el tiempo yo creo que se van a abrir las puertas más y va a ser más fácil, y muchos chilenos van a salir. Yo espero que sí.

Uno de los primeros artistas consagrados en apoyar el proyecto de Paloma Mami fue Ricky Martin, con quien canta Qué rico fuera.

My gosh! (¡Dios mío!) Eso es muy loco, dijo. Que la segunda (colaboración) sea con Ricky, que él se acercó a mí, que él quería hacer algo conmigo para mí es tan loco, y estoy muy agradecida con él porque siempre me dijo que ha visto como mi visión y eso lo aprecio demasiado".

Por su parte, QueLoQue, su canción con el grupo de DJs Major Lazer que incluye a Diplo, fue tendencia recientemente en Twitter al ser escuchada por Bangchan, líder de la banda de K-pop StrayKids, y en este caso no era una broma de su novio.

El Diplo me escribió por Instagram y dijo que quería hacer una colaboración y lo encontré súper bacán obviamente. Ellos son increíbles para producir y todo eso, así que yo feliz, dijo.

Para ella, una de las piezas en las que pudo expresarse más de Sueños de Dalí es I Love Her, que tiene unos bajos propios del rapeo más pesado y cuya letra habla de arreglarse y llegar a romperla en el club.

Me encanta mucho porque con esa canción sentí como que me pude liberar mucho en el estudio, pude ser muy abierta de mente y no pensar mucho en las letras, era solamente diversión, contó. Siento que la canción emite muchas buenas vibras, a mí me encanta bailarla... Esa mezcla sensual y dura a la vez, esa es como mi esencia.

De niña jugaba fútbol y todavía se considera una tomboy (chica ruda).

Siento que para mí ˜tomboy™ es en realidad que no me importa en verdad nada, no me importa lo que la gente opina de cómo me veo, no me importa si salgo súper rara vestida, si salgo con unos pantalones gigantes y una polera (camiseta) gigante y que la gente me confunda como por hombre a veces no me importa. Me ha pasado muchas veces y me da lo mismo, dijo. Eso es lo único que me ha hecho feliz.

Para los Latin Grammy planea asistir con un estilo moderno y, tras la ceremonia, tiene previsto presentarse el 27 de noviembre en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México.

Cualquiera que sea el ˜outcome™ (resultado) yo voy a estar feliz para siempre", dijo sobre los Latin Grammy. "Es un honor para mí estar ahí nomás.