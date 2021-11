Esta semana llegan Will Smith, ˜Tick, Tick... Boom!™ y Adele

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

” ¿A alguien le gusta el tenis? En King Richard (Rey Richard: Una Familia Ganadora) Will Smith interpreta a Richard Williams, padre y gurú de tenis para Venus y Serena Williams. La película dirigida por Reinaldo Marcus Green, es una dramatización autorizada (la familia Williams estuvo muy involucrada) sobre los orígenes de dos grandes estrellas del tenis. King Richard, que Warner Bros. estrenará el viernes en cines y en HBO Max, es un retrato de su padre y entrenador, quien las guía en su juventud dentro y fuera de la cancha. Retratado muchas veces como un autopromotor descarado, King Richard ” con una de las actuaciones más sensibles y aclamadas de Smith ” captura a Richard Williams como un pionero e inspirador padre cuya visión para sus hijas las llevó de Compton, California, a la fama mundial.

” En el documental poco convencional de Robert Greene Procession, Greene presenta a un grupo de seis sobrevivientes adultos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes del centro de Estados Unidos cuando las víctimas eran menores de edad. Al buscar sanar ese capítulo de su vida, escriben, dirigen e interpretan sus historias en un ejercicio terapéutico de cinematografía. Greene comparte con los sujetos de su filme la autoría de Procession, un esfuerzo colaborativo de catarsis. La película se estrena el viernes en Netflix.

” Lin-Manuel Miranda debuta como director de largometraje con Tick, Tick... Boom!, una adaptación del musical de Jonathan Larson sobre el proceso de escribir un musical. Larson, interpretado por Andrew Garfield, fue el dramaturgo del popular musical de Broadway Rent. Pero antes de que esa producción convirtiera a Larson en un éxito, luchó para producir un musical futurista de rock titulado Superbia. Larson convirtió esa experiencia en una obra autobiográfica sobre las presiones de lograr algo como artista antes de cumplir 30 años. La película de Miranda, que se estrena el viernes en Netflix, Tick, Tick... Boom! es una oda afectiva para el teatro musical de Larson y los sueños de Broadway.

” Jake Coyle

MÚSICA

” La espera casi termina. Adele lanzará su álbum 30 el viernes y estamos listos con los pañuelos desechables. Desde 25, el último álbum de la cantante de Rolling in the Deep, Adele ha pasado por un divorcio y depresión, y sabemos que sus álbumes siempre han capturado momentos específicos de su vida. Lo que está claro es que hay mucha demanda por su voz, el primer sencillo de la nueva colección, Easy on Me, se convirtió en su quinto primer lugar de la lista Hot 100 y el primero desde que Hello la dominó por 10 semanas en 2015-16. El video de la canción ha sido visto unos 152 millones de veces y las listas de popularidad de fin de año están preparadas para que Adele se apropie de ellas.

” Robert Plant y Alison Krauss quieren repetir. Catorce años después de su éxito sorpresivo entre la crítica y los fans, Raising Sand, el dúo inesperado está de regreso con otro álbum de covers, Raise the Roof, que será lanzado el viernes por Rounder Records. Sigue el camino del primero incluyendo michos de los mismos músicos y la producción de T Bone Burnett. Algo especial ocurre cuando estos cantantes abordan las canciones de Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch y Betty Harris.

” Sting da la cara a un año turbulento con The Bridge, un nuevo álbum que será lanzado el viernes en el que el bajista y compositor muestra la fuerza de sus músculos musicales. De acuerdo con la presentación del álbum: la nueva colección lo encuentra pensando sobre pérdida personal, separación, disrupción, encierro y una revuelta social y política extraordinaria. Entre las 10 canciones Rushing Water es funk, e If It™s Love es descaradamente animada y con toques de Broadway. En otras partes del álbum hay personajes melancólicos y lágrimas, dioses fríos y referencias a la Biblia.

”Mark Kennedy

TELEVISION

” Carole Baskin tendrá un segundo acto en discovery+. En el éxito de Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness era némesis y víctima potencial de Joe Exotic, quien fue sentenciado a prisión en 2020 después de ser declarado culpable en un complot fallido para contratar a alguien para asesinar a Baskin. En documental de dos partes Carole Baskin™s Cage Fight, estrenado el sábado 13 de noviembre, la activista por los derechos de los animales y su esposo, Howard, investigan el trato que reciben grandes felinos en lo que discovery+ describe como un riesgo personal. Tiger King también volverá a rugir con el estreno de la segunda temporada el miércoles en Netflix.

” Unos segundos de desnudez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2004 son el foco de Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson un documental que se estrena el viernes a las 10 p.m. de Nueva York (0200 GMT), en FX y Hulu. El momento que Justin Timberlake expuso brevemente el pecho de Jackson tuvo un costo en la carrera de ella y se convirtió en un punto álgido racial y cultural que es reconstruido en la película y analizado por críticos culturales, especialistas de la industria musical y miembros de la familia Jackson. Parte de la serie The New York Times Presents, el documental toma su título de lo que fue calificado entonces como un desperfecto de vestuario

”Atención fans del jazz y artistas atrevidos: esperanza spalding, la bajista y cantante galardonada con el Grammy, interpreta Gaia de Wayne Shorter en Great Performances: San Francisco Symphony Reopening Night. Shorter, un astro del jazz, quería que la pieza resaltara a spalding, quien es acompañada por un trío de músicos invitados. Como parte de la noche con la directora Esa-Pekka Salonen también se presentará Noche de Encantamiento de Silvestre Revueltas de su música para la película La noche de los mayas. El programa de PBS se transmitirá el viernes (revisar horarios locales), y está disponible en online y en la app de video de PBS Video.

” Lynn Elber