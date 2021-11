Casa Blanca confía en que cámara baja apruebe plan de Biden

El principal asesor económico del presidente Joe Biden expresó el domingo su confianza de que la cámara baja apruebe rápidamente esta semana el paquete de políticas internas por 1,85 billones de dólares que presentó la Casa Blanca, y dijo que su aprobación no podría ser más urgente en un momento de mayor inflación en Estados Unidos.

La inflación es alta ahora. Y está afectando el bolsillo de los consumidores y también su perspectiva de la economía, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional.

Esto, más que cualquier otra cosa, irá a los costos que enfrentan los estadounidenses, declaró, y dijo también que la cámara baja debatirá el plan la próxima semana. Será votado, será aprobado.

La Cámara de Representantes ha estado enfilándose hacia la aprobación de la enorme iniciativa, que cuenta únicamente con respaldo demócrata, incluso en un momento en que la medida enfrenta obstáculos más grandes en el Senado, donde los senadores demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema han insistido en reducir su tamaño.

En una carta dirigida el domingo a sus colegas demócratas, el líder de la mayoría en la cámara alta, Chuck Schumer, recomendó tiempo y paciencia para lograr la aprobación de una iniciativa de esta magnitud.

Los precios al consumidor se han disparado 6,2% durante el último año, el mayor incremento en un periodo de 12 meses desde 1990. Deese reconoció que los precios podrían no volver por completo a un nivel más normal del 2% hasta el próximo año debido a las repercusiones del COVID-19, pero aseguró que la medida contribuirá enormemente a reducir los costos para las familias estadounidenses.

Confiamos en que este plan, conforme avanza a través del proceso, será financiado en su totalidad, y no sólo eso, sino que de hecho reducirá los déficits a largo plazo, indicó.

Biden planeaba firmar el lunes una iniciativa de infraestructura relacionada por 1 billón de dólares, una labor bipartidista que fue aprobada este mes después de que el mandatario y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se comprometieron a actuar en un paquete más extenso de Biden para ampliar programas de salud, atención infantil y geriátrica y de combate al cambio climático para mediados de noviembre.

Los progresistas de la Cámara de Representantes habían amenazado con retener la propuesta de infraestructura si no había un compromiso firme de acción inmediata en un paquete más extenso.

Los representantes de tendencia centrista aseguran que votarán en favor de la medida incluso esta misma semana si un análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso respalda los cálculos de la Casa Blanca de que el financiamiento del plan está totalmente cubierto. Los fondos para la medida provendrán de cambios a los impuestos a las empresas, tales como un nuevo impuesto mínimo a éstas, e incrementos fiscales a las personas de mayores ingresos.

Deese se presentó en el programa State of the Union de CNN y en This Week de ABC.