Ministro de Gabón dice que países ricos no escuchan a pobres

Las conversaciones climáticas en Glasgow están en una especie de punto muerto y Estados Unidos, con apoyo de la Unión Europea, contiene las conversaciones, según Lee White, el ministro para bosques y cambio climático de Gabón.

White dijo el viernes que hay una falta de confianza entre los países ricos y los pobres en cuanto a los pagos de los primeros a estos últimos por el daño de los efectos más devastadores del calentamiento global, fondos para adaptarse al cambio climático y mercados de carbón.

Los países desarrollados se reunieron el jueves pensando que habían llegado a un acuerdo para crear un fondo independiente para pérdidas y financiamiento de daños. Pero White dijo que los países ricos no están preparados y sintió que no los consultaron lo suficiente. Dijeron que nunca acordaron eso. No funcionará. Es muy complicado.

White agregó que los países ricos son reticentes a crear un nuevo fondo y las naciones en desarrollo sienten que los mecanismos actuales de financiamiento climático ya están saturados. Entonces, estamos en una especie de punto muerto y queremos que sea enteramente voluntario. White agregó que la UE apoya la postura estadounidense.