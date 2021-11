Investigan presunta violación en la presidencia de Francia

Las autoridades francesas investigan una violación presuntamente cometida meses atrás en el palacio presidencial del Eliseo, informó la procuraduría el viernes

La oficina del procurador dijo a The Associated Press que la investigación comenzó el 12 de julio, pero no confirmó de inmediato los informes de la prensa francesa de que una integrante de la guardia del palacio acusó a un militar de violarla el 1 de julio.

La prensa francesa ha informado también que el presidente Emmanuel Macron no estaba cerca del ataque cuando presuntamente sucedió, pero que había participado de un evento horas antes. Macron reside en el Eliseo.

La procuraduría dijo que el militar acusado ha sido interrogado como testigo presencial, lo cual significa que no es considerado un sospechoso que pueda enfrentar cargos.

La oficina se negó a dar o confirmar más detalles.

El Palacio del Eliseo dijo que no podía comentar una investigación judicial en curso, pero dijo que apenas le llegó información sobre el caso, se tomaron medidas inmediatamente: escuchar, apoyar y acompañar a la víctima.

El Eliseo dijo que el militar acusado ha sido relevado de su puesto en el palacio presidencial y que aguarda los resultados de la investigación judicial antes de decidir otras medidas.

La prensa francesa ha informado que la ministra de Defensa, Florence Parly, ha iniciado una investigación administrativa interna sobre la presunta violación.