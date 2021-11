Critican a director de McDonald's por texto sobre tiroteo

El director general de McDonald's, Chris Kempczinski, enfrentaba el jueves crecientes críticas y exigencias de que renuncie luego de mensajes de texto que le envió a la alcaldesa de Chicago en los que parecía culpar a los padres de dos niños negros y latinos de su muerte en hechos de violencia con armas.

Kempczinski, quien también es presidente de la compañía, envió los mensajes a la alcaldesa Lori Lightfoot en abril luego de reunirse con ella, y se refirió a los tiroteos en los que murieron dos niños hace unos meses: Jaslyn Adams, una niña de raza negra de 7 años que fue baleada en el carril de servicio en auto de un McDonald's, y Adam Toledo, un niño latino de 13 años que fue baleado por la policía de Chicago.

En ambos casos, los padres les fallaron a esos niños, que sé que es algo que no puedes decir. Es aún más difícil de corregir", escribió Kempczinski.

El intercambio se hizo público en las redes sociales a finales del mes pasado, luego de una solicitud fundamentada en la Ley de Libertad de Información por parte de Michael Kessler, un activista estadounidense que vive en Canadá, quien dijo que estaba examinando un asunto policial de Oregon y que trabajaba con el grupo en pro de la transparencia Lucy Parsons Lab, con sede en Chicago.

Organizaciones de esa ciudad han estado protestando durante días, diciendo que los mensajes fueron racistas, ignorantes y alejados de la realidad. La madre de Jaslyn Adams ha exigido una disculpa por parte de Kempczinski, que es blanco. Y el representante Bobby Rush pidió su renuncia esta semana.

Este es un mensaje deplorable, y uno que es completamente inaceptable para el director general de una poderosa corporación multinacional, por no mencionar que es una corporación que dirige su mercadotecnia intensamente hacia comunidades de color y proclama públicamente su apoyo (al movimiento) ˜Black Lives Matter™", señaló el demócrata de Chicago en un comunicado emitido el miércoles.

McDonald's rechazó hacer comentarios sobre los reportes. Un mensaje que The Associated Press le envió el jueves a un portavoz de la compañía no fue respondido.

Sophia Tareen está en Twitter como: https://twitter.com/sophiatareen.