Muere Dean Stockwell, actor de "Quantum Leap", "Blue Velvet"

Dean Stockwell, uno de los principales niños actores de Hollywood que alcanzó nuevamente el éxito en la mediana edad, en la serie de ciencia ficción Quantum Leap y películas memorables como Blue Velvet ("Terciopelo azul") de David Lynch, Paris, Texas de Wim Wenders y Married to the Mob ("Casada con la mafia") de Jonathan Demme, falleció. Tenía 85 años.

Stockwell murió de causas naturales el domingo en su casa, dijo Jay Schwartz, un portavoz de su familia.

Stockwell fue nominado al Oscar por su personaje de mafioso cómico en Married to the Mob y fue nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy por Quantum Leap. Pero en una carrera que abarcó siete décadas, fue un actor de carácter supremo cuyo tiempo en cámara no tenía que ser extenso para ser fascinante, como cuando hizo el playback de Roy Orbison en la escena de una fiesta catastrófica en Blue Velvet, de un agente desesperado en The Player ("Las reglas del juego") de Robert Altman, y de Howard Hughes en Tucker: The Man and His Dream ("Tucker: el hombre y su sueño") de Francis Ford Coppola.

Pero su propia relación con la actuación, que comenzó en Broadway a los 7 años, era complicada. En una carrera itinerante abandonó el mundo del espectáculo varias veces, incluyendo a los 16 años y nuevamente en la década de 1980, cuando se mudó a Santa Fe, Nuevo México, para vender bienes raíces.

Dean pasó toda su vida yendo y viniendo de la fama al anonimato, dijo su familia en un comunicado. Por eso, cuando tenía trabajo, estaba agradecido. Nunca dio por sentado el negocio. Era un rebelde, tremendamente talentoso y siempre un soplo de aire fresco.

Stockwell, de cabello oscuro, era un veterano de Hollywood cuando llegó a la adolescencia. A los 20 años, actuó en Broadway como un joven asesino en la obra Compulsion ("Compulsión") y en películas prestigiosas como Sons and Lovers ("Hijos y amantes"). Fue galardonado como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes dos veces, en 1959 por la adaptación cinematográfica de Compulsion, y en 1962 por la adaptación de Sidney Lumet de Long Day™s Journey Into Night ("Larga jornada hacia la noche") de Eugene O™Neill. Si bien su carrera tuvo algunos momentos difíciles, alcanzó su punto máximo en la década de 1980.

Mi forma de trabajar sigue siendo la misma que al principio: totalmente intuitiva e instintiva, dijo al New York Times en 1987. Pero a medida que vives tu vida, compilas tantos millones de experiencias y fragmentos de información que te conviertes en un recipiente más rico como persona. Te basas en más experiencia.

Su papel nominado al Oscar del extravagante gángster Tony The Tiger Russo en el éxito de 1988 Married to the Mob lo llevó a su papel televisivo más notable al año siguiente, en la serie de ciencia ficción Quantum Leap de la NBC. Ambos papeles tenían fuertes elementos de comedia.

Es la primera vez que alguien me ofrece una serie y la primera vez que he querido hacer una, dijo en 1989. Si la gente no me hubiera visto en ˜Married To the Mob™ no se habrían dado cuenta de que podría hacer comedia.

Junto a Stockwell en Quantum Leap estaba Scott Bakula en el papel de un científico que asumía diferentes identidades en distintas épocas luego que un experimento de viaje en el tiempo salía mal. Como su colega, The Observer (El Observador), Stockwell presta su ayuda, pero solo se ve en una imagen de computadora holográfica. La serie duró de 1989 a 1993.

Con información biográfica redactada por el difunto periodista de AP Bob Thomas.