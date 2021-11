Muere Dean Stockwell, actor de "Quantum Leap", "Blue Velvet"

Dean Stockwell, uno de los principales niños actores de Hollywood que alcanzó nuevamente el éxito en la mediana edad, en la serie de ciencia ficción Quantum Leap y películas memorables como Blue Velvet ("Terciopelo azul") de David Lynch, Paris, Texas de Wim Wenders y Married to the Mob ("Casada con la mafia") de Jonathan Demme, falleció. Tenía 85 años.

Stockwell murió de causas naturales el domingo en su casa, dijo Jay Schwartz, un portavoz de su familia.

Stockwell fue nominado al Oscar por su personaje de mafioso cómico en Married to the Mob y fue nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy por Quantum Leap. Pero en una carrera que abarcó siete décadas, fue un actor de carácter supremo cuyo tiempo en cámara no tenía que ser extenso para ser fascinante, como cuando hizo el playback de Roy Orbison en la escena de una fiesta catastrófica en Blue Velvet, de un agente desesperado en The Player ("Las reglas del juego") de Robert Altman, y de Howard Hughes en Tucker: The Man and His Dream ("Tucker: el hombre y su sueño") de Francis Ford Coppola.

Pero su propia relación con la actuación, que comenzó en Broadway a los 7 años, era complicada. En una carrera itinerante abandonó el mundo del espectáculo varias veces, incluyendo a los 16 años y nuevamente en la década de 1980, cuando se mudó a Santa Fe, Nuevo México, para vender bienes raíces.