Obama pide a los jóvenes que sigan peleando por el clima

El estudiante universitario de Glasgow Ross Hamilton, de 19 años, no tiene una buena opinión sobre los líderes mundiales -que cree dicen muchas" tonterías- ni espera que hagan nada sobre un problema que le preocupa mucho, el cambio climático.

Pero hay un antiguo líder en el que Hamilton confía, al menos lo suficiente como para reunirse con otros cientos de universitarios de Glasgow ante su universidad el lunes por la noche con la esperanza de verle de lejos: Barack Obama. Siempre me ha gustado. Me parece bastante sincero, dijo.

El expresidente de Estados Unidos, uno de los líderes responsables del acuerdo climático de París de 2015, llegó a la cumbre climática de Naciones Unidas en la ONU y esgrimió su atractivo entre diferentes generaciones para instar a los frustrados activistas ambientalistas a continuar la lucha.

Incluso cinco años después de dejar el cargo y a los 60 años, Obama sigue conectando con jóvenes progresistas y moderados de una forma que el actual presidente, Joe Biden, de 78 años, podría no lograr.

En el edificio de fachada de cristal donde esperaban Hamilton y otros estudiantes de la Universidad de Strathclyde, Obama participaba en una mesa redonda con una docena de activistas climáticos de todo el mundo, a los que escuchó y animó.

Obama estaba en camisa, sin chaqueta ni corbata, con el pelo más blanco que durante su presidencia.

No debería minimizarse el éxito del movimiento, aunque algunos de los logros no han alcanzado sus objetivos, dijo Obama a los asistentes, en su mayoría veinteañeros y treintañeros. Entre ellos había un abogado, un cineasta, un activista, empresarios del sector público y privados, líderes de fundaciones y responsables de grupos activistas.

La cuestión es, ¿dónde están los países que de verdad cumplen nuestras expectativas? Y resulta que son los lugares donde había presión, donde había movilización política, donde había activistas, dijo Obama.

Todo va a depender de que vosotros presionéis, añadió.

Como presidente, Obama introdujo programas para llevar a Estados Unidos hacia las energías renovables y reducir su dependencia del carbón, aunque el expresidente Donald Trump revocó la mayoría de ellos.

No todos los jóvenes son seguidores de Obama.

La activista climática ugandesa Vanessa Nakate tuiteó el lunes que tenía 13 años cuando Estados Unidos, bajo el mando de Obama, prometió junto con otros países ricos 100.000 millones de dólares anuales a los países pobres para ayudarles a combatir y adaptarse al calentamiento, pero esas naciones rompieron su promesa.

En declaraciones el lunes a The Associated Press, Nakate señaló que no pretendía atacar al expresidente, pero esa soy yo diciendo la verdad.

Este dinero se prometió, pero no se ha entregado, dijo Nakate.

Especialmente en Europa, se reconoce el mérito de la presión de activistas jóvenes a los gobiernos para que hagan frente al cambio climático. En el caso más célebre, la adolescente Greta Thunberg inició en 2018 un movimiento climático que ha congregado a cientos de miles de personas en protestas semanales para reclamar a los gobiernos que abandonen su dependencia del carbón, el gas natural y el petróleo.

Tras el acuerdo de París, Glasgow se presentó como la cumbre donde casi 200 gobiernos pondrían en marcha el acuerdo.

Thunberg, que ahora tiene 18 años, afirmó el viernes pasado que la cumbre era un fracaso tras la primera de dos semanas de conversaciones. En declaraciones a decenas de miles de manifestantes jóvenes en Glasgow, donde se celebra la cita, Thunberg dijo que las delegaciones nacionales estaban creando lagunas legales para cada compromiso y blanqueando las emisiones de sus países.

A los jóvenes les costaba creer que un movimiento climático que había movilizado a tanta gente pudiera fracasar, dijo a Obama Luisa Neubauer, una figura destacada del movimiento de Thunberg en Alemania.

Neubauer dijo a Obama que temía que la desilusión estuviera socavando la fe de la gente en la democracia, ya que la gente, especialmente los activistas, pierden confianza en las promesas de sus gobiernos, en lo que a menudo resultan ser promesas vacías, en la falta de honestidad sobre fracasos pasados.

Mantengan el rumbo, fue lo que dijo Obama a los activistas.

No crean que pueden ignorar la política, había dicho antes en un discurso en la cumbre, en el que el expresidente provocó breves ovaciones en pie.

No tiene que gustarles, pero no pueden ignorarla. No pueden ser demasiado puros para eso, dijo Obama, que dedicó buena parte de su discurso a los jóvenes activistas, y afirmó que había viajado a Glasgow para estar con ellos.

Forma parte del proceso que va a funcionar para todos nosotros, añadió.

